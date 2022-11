Alianza Lima busca remontar el marcador ante Melgar, en la final de la Liga 1, y cuenta con el masivo apoyo de sus hinchas en Matute. Christian Cueva, volante de la selección peruana, también asistió al estadio y atendió a los aficionados. Sergio Peña, Yordy Reyna y Wilder Cartagena fueron los otros jugadores presentes en la tribuna.

La aparición de ‘Aladino’ en las gradas generó gran expectativa entre los fanáticos, quienes no dudaron en abordarlo para tomarse algunas fotografías. El volante del Al-Fateh, con una gran sonrisa en el rostro, posó amablemente junto a todas las personas que se le acercaron. El ambiente festivo se hace sentir en el Alejandro Villanueva.

Como todo buen hincha blanquiazul, Christian Cueva se encuentra en Matute para alentar a Alianza Lima en esta gran final . #golandgol pic.twitter.com/nJp5cWwv71 — Gol and Gol (@golandgol) November 13, 2022

De la misma forma, Sergio Peña, Yordy Reyna y Wilder Cartagena también fueron vistos en Matute, aunque trataron de mantener un perfil bajo. Según captaron las cámaras de Gol Perú, los futbolistas estuvieron sentados e intercambiaron algunas ideas, a la espera de la salida de Alianza Lima y Melgar al campo.

Recordemos que los mencionados jugadores, además de Christian Cueva, han tenido un pasado con la camiseta de los íntimos y los hinchas esperan verlos de regreso en el futuro.

Sergio Peña, Yordy Reyna y Wilder Cartagena en Matute. (Video: Gol Perú)

¿Cómo se define al campeón de la Liga 1?

Melgar conseguirá el título con un empate en Matute (luego del 1-0 a favor en la ida), mientras que Alianza Lima necesita un triunfo con una diferencia de dos goles o más para remontar la serie y alcanzar el trofeo (2-0; 3-1; 3-0; etc.). En caso que los ‘Blanquiazules’ ganen por la mínima diferencia (ya sea 1-0; 2-1; 3-2 y así sucesivamente), el duelo se definirá en la ronda de penales (el gol de visita no tiene valor extra, no habrá tiempo extra ni tercer partido).