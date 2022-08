América sufrirá una gran baja en el Apertura 2022. El elenco mexicano informó, mediante un comunicado en sus redes sociales, que llegó a un acuerdo con Ajax para la transferencia definitiva de Jorge Sánchez.

Las ‘Águilas’ mencionaron que el lateral viajó a Países Bajos y pasará las pruebas físicas. “Posteriormente se llevará la firma de contrato entre ambos clubes”, se lee. Así, el futbolista de 24 años tendrá su primera experiencia en Europa.

Antes de partir, el jugador expresó su emoción por esta oportunidad y recordó el campeonato de la Liga MX que logró en América (Apertura 2018). “Me voy tranquilo porque también les regalé un título y gracias a Dios pasé momentos inolvidables ahí”, expresó a la prensa.

“Ir a Europa no es nada fácil. He hecho las cosas bien. Estoy metiéndole full pensando en mi futuro y en la selección mexicana. Estoy agradecido con el América porque siempre me ha apoyado y esa es una parte importante que le da tranquilidad al jugador”, añadió.

Es importante mencionar que Jorge Sánchez llegó a América en la temporada 2018-2019 luego de obtener el torneo nacional con Santos Laguna. Además de levantar el título de la Liga MX en el club azulcrema, el jugador también ganó una Copa México y un Campeón de Campeones.