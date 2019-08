​André Carrillo reveló las razones que lo llevaron a renovar con el Al Hilal

Síguenos en Facebook

André Carrillo, quien finalmente decidió continuar su carrera en el Al Hilal, pese a que el mismo Ricardo Gareca le recomendó volver al fútbol europeo, reveló las razones que lo llevaron a quedarse en el fútbol árabe.

En una entrevista para RPP, el habilidoso jugador de la selección peruana indicó que su decisión pasó porque en su actual club "tengo la continuidad que quiero".

"La hinchada me alienta, en el club soy respetado, a mi familia le gusta vivir en Arabia. Estoy tranquilo y muy contento con mi decisión", sostuvo Carrillo.

Asimismo, reveló que conversó con Ricardo Gareca antes de renovar contrato con el Al Hilal.

"Fue claro conmigo, quiso que continúe en Europa, pero luego no he conversado más. La decisión la tomo yo, es mi carrera, estoy feliz en Arabia, respeto lo que piense el comando técnico. Si cometo errores, quiero que sean siempre por mí. Mi familia es mi primer plano, me sigue a todos lados", afirmó.

Mientras que de la liga árabe, señaló que "juego en un torneo competitivo, por más que la gente no crea. Hay jugadores europeos que están en esta liga, como Giovinco que dice que el fútbol árabe es más competitivo que la MLS. Mi club quiere ganar la Champions de Asia y estamos en eso".