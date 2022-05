El delantero Andy Carroll ha tenido una larga trayectoria en el fútbol inglés y actualmente milita en el West Brom de la Championship, torneo de segunda división. No obstante, en los últimos días no fue protagonista por una noticia nada relacionada a lo deportivo, sino por una supuesta infidelidad: apareció durmiendo en una foto junto a una mujer, que no era Billi Mucklow, su pareja.

La polémica aumentó al conocerse que el goleador estaba a pocos días de casarse. Precisamente, el deportista había viajado a Dubai, en compañía de 12 amigos, para su despedida de soltero, pero las cosas se salieron de control debido al alcohol.

Tras lo ocurrido, Taylor Jane Wilkey, encargada del bar donde se fue la celebración y quien publicó la imagen con Carroll, salió en defensa del delantero. “No pasó nada, estábamos todos tan borrachos que nos desmayamos”, explicó la joven de 27 años, en una reciente entrevista para The Sun.

“Espero que Billi perdone a Andy, porque fue un buen tipo. Odiaría que cancelaran su boda por todo esto. Sé que no debí tomar las fotografías, aunque también estoy enojada con los medios. Hicieron parecer que soy una oportunista, cuando no es así. He recibido amenazas de muerte y mensajes de odio, es incómodo”, agregó.

De la misma forma, Taylor Jane dio detalles de cómo se dio la reunión: “Estábamos en Cove Beach y el alcohol fluía. Carroll se acercó a charlar conmigo y Phoebe Robb (instructora de acondicionamiento físico) durante la fiesta. Nadie dijo que era una despedida de soltero, no sabía que se iba a casar”.

“En un momento Andy estaba bailando en calzoncillos y el DJ lo saludaba. Sus amigos nos cuidaron, no nos sentimos acosadas. Luego dijeron para seguir la celebración en un hotel (suite en el Fairmont Palm). Había tragos, música, nos reímos y en un momento, Andy casi se desmaya. Estaba sin camisa, pero con pantalones”, relató la joven.

“Se acostó en la cama y se quedó dormido. Cuando tomé esa foto, yo estaba vestida. Como el teléfono estaba ampliado, parecía que estuve desnuda, y no fue así. Todos los demás estaban ahí. Luego éramos tres recostados, más Phoebe, y sé lo que parece, pero no hubo nada sexual. Carroll fue un caballero, simplemente bebió demasiado, Billi necesita saberlo”, sentenció Taylor Jane Wilkey.