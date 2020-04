Todos sabemos lo difícil que es superar esta larga cuarentena. Ahora, imagine si le tocara pasarla lejos de sus seres más queridos. Diario Correo habló con Ángela Leyva, quien se encuentra en Ankara, Turquía, donde competía en el PTT Sport. Lamentablemente, desde hace unos meses, nuestra voleibolista tuvo que dejar las canchas para recuperarse de una infección en la espalda. Por estos días, Angelita aguarda poder volver al Perú en medio de esta crisis que ha paralizado todos los eventos deportivos del mundo.

¿Cómo vienes recuperándote de tu lesión?

Tuve una infección en la parte baja de la espalda. Demoró mucho que los doctores descubrieran lo que tenía. Estuve tomando medicamentos como 1 mes y luego de ello me infiltraron, fue muy doloroso. Ahorita ya me encuentro bien, estoy regresando a mi estado físico, pero ha sido complicado.

¿Tuviste que dejar el hospital por el COVID-19?

La doctora deportiva del club me dijo que es mejor que fuera a casa porque estaba expuesta a contraer el coronavirus. Cuando volví a mi casa, estuve más de dos semanas en mi cama, sin poder moverme y tomando medicamentos. Afortunadamente, mi novio está aquí conmigo apoyándome, pero no ha sido fácil.

¿El club te ha apoyado?

Gracias a Dios, el club ha estado conmigo en los momentos más difíciles. Me han apoyado bastante en mi recuperación, iban a ver cómo iba. Además, continúo viviendo en la casa que me dieron. Intentaron colaborar para que yo regrese a Perú, pero lamentablemente es algo que escapa de nuestras manos porque todo está cerrado.

¿Se te cruzó por algún momento la idea de que no volverías a jugar vóley?

Sí, cuando mis compañeras seguían jugando pensé que tal vez no podría volver a las canchas. Veía al equipo jugando y me daban muchas ganas de estar en el coliseo. Ya luego todo se canceló por el coronavirus y empecé a recuperarme.

¿Cómo pasas estos días de cuarentena?

He aprendido a hacer muchas cosas, una de ellas es cocinar. No es mi fuerte, tampoco me gusta, pero lo estoy haciendo y bien. Mi mamá es la que me ayuda por videollamada.

¿Estás entrenando?

Sí, aunque aún realizo ejercicios suaves y hago bastante cardio para empezar a activar mi cuerpo. Además, mi hermana me ayuda. A veces entrenamos juntas por videollamada o me pasa videos de sus rutinas. La USMP les ha dado un plan de trabajo a todas sus jugadoras y de ello me guío. Acá, lamentablemente, todo se ha paralizado drásticamente y no tenemos una guía de ejercicios.

¿Cómo ha sido tu experiencia en Turquía?

Ha sido increíble. La Liga de aquí es una de las más fuertes, por lo que están las mejores jugadoras del mundo. Cuando iba a tener mi primer partido decía: “¿En serio voy a jugar contra ellas?”, no me lo podía creer.

¿Qué es lo que más deseas en estos momentos? Lo que está en mi cabeza es poder retornar, ver a mi mamá, a mi hermana, que es lo que más me preocupa. No sabía que había tanta gente de Perú en Turquía. Tenemos un grupo donde siempre conversamos con el embajador y todos estamos a la espera de poder viajar. Estoy tratando de encontrar la solución. Además, pido por favor que nos ayuden porque esto es muy difícil.

¿Extrañas la selección?

Este año había dos campeonatos con la selección (Cuadrangular internacional y Copa Panamericana), pero no creo que se den, primero está la salud. Además, todo ha sido cancelado. De todas maneras, mi deseo por volver a representar al Perú sigue intacto. Siempre estoy en contacto con las chicas y con el entrenador.

Perfil

Ángela Leyva, voleibolista nacional

Es actualmente la jugadora de vóley más destacada de nuestro país. Fue parte de las recordadas “Matadorcitas” de Natalia Málaga. Actualmente reside en Turquía donde representa a PTT Spor Kulübü en la Liga Turca.