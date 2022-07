La despedida de Ricardo Gareca de la Selección Peruana es oficial. El entrenador argentino dejó de dirigir a la ‘Blanquirroja’ y para el Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, existen directores técnicos peruanos que podrían asumir el reto de ser los nuevos encargados del banquillo peruano.

“Para nosotros el deporte tiene una importancia extraordinaria, por eso estamos promoviendo desde los colegios el ejercicio de las diferentes disciplinas deportivas. Más allá de ello, yo tengo una opinión como, seguramente, la tienen todos los peruanos sobre lo sucedido con el técnico Gareca y, en ese sentido, pienso que el profesor Gareca es una extraordinario entrenador, nos ha llevado a un Mundial y casi nos lleva a un segundo de manera consecutiva, sin duda un profesional que conoce bien su oficio. Pero, no es el único, incluso hay técnicos nacionales muy capaces que pueden ocupar ese cargo”, sostuvo el Premier en declaraciones a Radio Ovación.

Aníbal Torres sostuvo que su comentario no tenía la intención de “desmerecer lo realizado por Gareca. Acá tenemos que erradicar ese complejo de inferioridad que solo un extranjero puede ser muy bueno. Si el señor Gareca no quiere permanecer en el Perú tampoco lo vamos a obligar. Yo no sé qué habrá pasado en esa negociación, sin embargo si el señor Lozano quedó en reunirse con Gareca, debió hacerlo. Hay que ser consecuente siempre con lo que se dice”.

El jefe del gabinete continuó con su postura respecto a la no renovación del ‘Tigre’: “yo sugiero a las personas involucradas en este asunto que actúen con un poco más de responsabilidad, transparencia, respetando a la opinión pública que siempre apoyó y, sobre todo, decirles que en la vida no todo es dinero. Al profesor Gareca se le está pagando muy bien y, si algún reajuste tiene que darse, por cómo están las cosas en todo el mundo, tampoco hay por qué enojarse. Entiendo que el señor Lozano ha incurrido en un error, pero recordarle al profesor Gareca que acá todo un país lo quiere, lo estima como entrenador de nuestra Selección y que supere esas pequeñas diferencias que, al parecer, son económicas”.

Por otro lado, Torres se expresó respecto al presidente de la FPF:“Si el señor Agustín Lozano fue sancionado es porque hubo pruebas, entonces cómo sigue ocupando el cargo. Acá el que maneja y administra recursos públicos tiene que rendir cuentas, pero no sé que nos pasa porque veo que la gran mayoría apoya a este señor, algo no está bien. Yo acabo de llegar a Lima y mañana hablaré con el ministro de Educación para ver si algo se puede hacer sobre este asunto