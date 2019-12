Antenor Guerra-García es un amante del fútbol peruano que se ha documentado en archivos pero también en estadios, mercados, en los relatos de exjugadores y entrenadores, para escribir "El fútbol macho. 50 años de Copa Perú", un libro lleno del color nacional que carga el tradicional torneo.

Historias, datos, fotografías y una gran nostalgia reúne la publicación de Guerra- García sobre un campeonato del que poco se ha escrito, aunque sea un reflejo de nuestra identidad nacional y futbolística.

¿Siempre quisiste escribir sobre la Copa Perú?

Sí. Soy un aficionado al fútbol en general, pero más del peruano, y veo Copa Perú desde el año 70, 71, porque provengo de una familia provinciana, de Cajamarca. Y la Copa Perú era ver al UTC de Cajamarca, vivir la fiesta tan linda del “fútbol macho”: gozar la atmósfera provinciana, los colores de las camisetas, la música de las bandas. Todo ese espectáculo se me quedó en la retina.

¿Por qué se ha escrito tan poco de este torneo?

Sobre la Copa Perú se ha escrito poco. Hay un libro interesante de Ronald del Águila, que lo escribió en los 80: son síntesis estadísticas. En fútbol todo es Lima, somos un país muy centralista. El fútbol provinciano necesitaba un libro bonito, pulcro, que puedas mostrarlo en la sala de tu casa y en una reunión familiar, para conversar sobre jugadores, épocas. Mi objetivo: es que mi libro llegue a provincias, a los últimos rincones.

¿Cómo fue el trabajo de investigación?

Son varias fuentes. La primera es el propio protagonista: el (ex) jugador. Soy amigo de muchos, como el “Cachucho” Neyra, padre de la actriz Gianella (Neyra), que jugó en el Melgar. Le pregunté sobre su experiencia. Igual lo hice con “Masato” Mori, Purizaga. También con el dirigente o el entrenador, como “Pepo” Salas de UTC. Mis vivencias en tantas finalísimas. Revistas antiguas, soy un gran coleccionista. La Biblioteca Nacional: he pasado horas buceando. Y soy consultor de opinión pública, trabajo mucho por el Perú. Lugar que voy, lugar que visito el estadio, el mercado.

¿Este libro es una forma de rescatar del olvido a personajes del fútbol peruano?

Es un reconocimiento al jugador, al cacique, al ídolo regional que quizá brilló en su tierra, pero le faltó un par de peldaños para trascender de forma global en un equipo de Lima o de afuera.

Esta copa está llena de emociones. ¿Qué historias te han marcado en este libro?

Son muchas. Hay una que me marca mucho. El UTC, en el 81, disputa la finalísima. Y es un equipo austero, muy pobre. Llegan como 15 jugadores, ni siquiera completaban, y se alojan en el Estadio Nacional, en el vértice de norte con oriente, en los antiguos camerinos; mientras que todos se iban a hoteles u hostales. Me lo ha contado “Pepo” Salas. Solo le habían dado el lugar para descansar, pero no para la cancha. Entrenaban a las 5 de la mañana, antes de que llegaran los empleados del IPD. Se bañaban con agua helada y dejaban la canchita como estaba. Es el único campeón que gana todos sus partidos.

Hay una reciente de Binacional. Cuando campeonó en 2017, el arquero Ivan Mayta va a la tribuna a agradecer a su madre, una enfermera que viajó 16 horas para verlo jugar, después de estar 12 horas en el trabajo…

Ese es el sacrificio de la familia de los chicos amateur. La Copa Perú es sacrificio, austeridad, folclore. También quizás es corrupción, me parece pésimo, pero no toco ese tema, porque quiero hablar de la fiesta futbolística, del entorno y de lo bonito de la Copa Perú.

Hay mucha tradición en la Copa Perú, pero también desigualdades. ¿Es una forma de conocer el interior del país?

La Copa Perú refleja lo que es el país. Las regiones que más veces han campeonado son La Libertad, Piura, Arequipa y Lambayeque: son las que tienen mejor PBI. Por otro lado, los equipos que nunca han campeonado son de las regiones Huancavelica, Ayacucho y Apurímac: Trapecio andino. Hay una relación directa del tamaño de la economía y el equipo que campeona al final.

Perfil

Antenor Guerra-García

Periodista peruano. Es licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima y consultor en estudios de opinión pública. Publicó los libros “El Fútbol Peruano: Protagonistas de su historia” y “Seleccionario: Diccionario de jugadores”.