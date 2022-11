Ángel Correa y Thiago Almada cumplirán su sueño de ser parte de la selección de Argentina en un Mundial. Ambos jugadores fueron citados de emergencia por el entrenador Lionel Scaloni, ante las bajas de Nicolás González y Joaquín Correa, y viajaron la madrugada de este viernes con destino a Qatar, después de tener una impresionante despedida en el aeropuerto de Ezeiza.

Decenas de hinchas de la ‘Albiceleste’ le dieron muestras de cariño a Ángel y a Thiago desde que pisaron el lugar. Al futbolista de Atlético de Madrid y de Atlanta United lo acompañó el mar de gente por los pasillos y los motivaron para hacer buenas presentaciones en la Copa del Mundo.

Fue una locura total lo que se vivió en Ezeiza. Los fanáticos, en un momento, cantaron “volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser campeones, como en el 86″, mientras Correa y Almada eran también asediados por los periodistas para sacarle algunas declaraciones.

LOCURA en Ezeiza por la llegada de Ángel Correa y Thiago Almada, que viajarán a Qatar para sumarse a la Selección Argentina 🇦🇷🤩#TNTSportsMundial | Estamos EN VIVO en:

▶️ YouTube https://t.co/dcaYCzdKiI

▶️ Facebook https://t.co/V0wJhyGk6Q

▶️ Twitch https://t.co/jf9qs9wzuN pic.twitter.com/OSPjmWYr8b — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 18, 2022

“Me tomó por sorpresa, estaba disfrutando con mi familia y me llamaron, así que ahora me voy a Qatar con una ilusión enorme. Estaba con mis abuelas, mis amigos, mis hermanas, mis sobrinos y mis hijas. La noticia me generó una felicidad muy grande”, expresó un emocionado Correa.

Por su parte, Almada también compartió su alegría por el llamado. “Es el día más feliz de mi vida para mí y mi familia. Es por todo lo que luchamos, que vivimos día a día, así que muy contento”, indicó.

Rivales y fixture de Argentina en el Mundial

La selección de Argentina, liderada por Lionel Messi y campeona mundial en 1978 y 1986, hará su debut en el Grupo C de Qatar 2022 frente a Arabia Saudita, el martes 22 de noviembre. Sus siguientes rivales serán México (sábado 26 de noviembre) y Polonia (miércoles 30 de noviembre).