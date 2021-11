La selección de Argentina medirá fuerzas con Brasil por la fecha 14 de las Eliminatorias Qatar 2022, que será una edición más del clásico de Sudamérica. Respecto al tema, el entrenador Lionel Scaloni fue consultado sobre la importancia de este encuentro para medir el nivel de la ‘Albiceleste’, pero dejó en claro no hay mucha diferencia entre los demás combinados y puso a la selección peruana como ejemplo.

“Siempre pongo de ejemplo que Francia salió campeón del mundo y, en la fase de grupos, le ganó 1-0 a Perú, pero ahí nomás. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre porque medida son todas las selecciones con las que jugamos”, sostuvo el entrenador argentino en conferencia de prensa.

Lionel Scaloni es consciente de que las Eliminatorias se han vuelto muy parejas, por lo que ya no se puede mirar a ningún equipo por encima del hombro. En esa lista de rivales complicados, la selección peruana toma cierto protagonismo ante los considerados más fuertes del continente.

“Medida es Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Perú. No creo que sean inferiores a los demás. No tengo ninguna duda. Es más, cuando un equipo sudamericano va a un Mundial, es verdad que no han llegado a instancias finalísimas, han llegado a cuartos a semifinales y le ponen las cosas difíciles a los demás”, agregó el DT de la ‘Albiceleste’.

Scaloni tomó a Perú como ejemplo. (Fuente: TyC Sports)

¿Cuándo se juega el Argentina vs. Brasil?

El partido Argentina vs. Brasil se jugará este martes 16 de noviembre por la fecha 14 de las Eliminatorias Qatar 2022 desde las 6:30 p. m. (hora peruana). Las acciones se desarrollarán en el Estadio del Bicentenario de San Juan, el cual contará con un lleno total, según revelaron las autoridades.

No obstante, la fiesta del fútbol no será total en la cancha. Un día antes del encuentro se conoció que la ‘Canarinha’ no podrá contar con Neymar por lesión. Caso contrario ocurre con la ‘Albiceleste’, que tendrá a Lionel Messi en sus filas, totalmente recuperado y listo para ser titular.