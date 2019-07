Medio chileno revela que Gary Medel es el jugador con más expulsiones en la historia de 'La Roja' (VIDEO)

El seleccionado chileno Gary Medel fue expulsado junto a su par argentino Lionel Messi luego de protagonizaron una pelea en el partido que definió la medalla de bronce de la Copa América 2019.

El futbolista sureño fue echado al minuto 37 del primer tiempo y según el medio La Tercera, Medel es el jugador chileno con más tarjetas rojas en toda la historia de su selección.

El medio resaltó que el popular 'Pitbull' ya acumuló un total de cinco rojas, superando a otro de sus ex compañeros.

"Con la tarjeta roja recibida, el Pitbull es el jugador chileno con más expulsiones en la historia jugando por la Selección, cinco, superando a Pablo Contreras, quien acumuló cuatro", señaló el medio sureño.

Foto: Captura La Tercera

Así fue la pelea entre Gary Medel y Lionel Messi

Gary Medel is a disgrace to the game. Period!#CopaAmerica2019 #messi #ARGvsCHI pic.twitter.com/JaGXcsIMNy

— Aga thariq Aliyar (@AgaThariq) 6 de julio de 2019