La selección de Argentina tendrá este martes 13 de diciembre ante Croacia la oportunidad de llegar a la final del Mundial Qatar 2022 y así continuar con la ilusión de levantar el trofeo. Sin dudas, la prueba para la ‘Albiceleste’ será dura. Se enfrentará nada menos que al conjunto europeo, que viene de eliminar a la poderosa Brasil. Consciente de la dificultad está el entrenador Lionel Scaloni.

“Esperamos un partido muy difícil contra un equipo de los denominados realmente equipo. Juegan como lo que son. Un gran grupo, un gran equipo que nos va a poner las cosas difíciles”, advirtió el entrenador argentino en conferencia de prensa. Luego, agregó: “Las comparaciones con el Mundial anterior no corresponden. Es un partido diferente. Será complicado”.

Asimismo, Scaloni se mostró en contra de las afirmaciones que indican que Argentina no sabe perder y tampoco ganar, a raíz de las provocaciones y cruces surgidos durante y después del compromiso ante Países Bajos, en la ronda de cuartos de final.

“No compro esa de que no sabemos ganar. Hay que desterrarlo porque tenemos orgullo. Ese tema hay que zanjarlo. Respetamos profundamente a Holanda, a Croacia y a todos los rivales. Es una impronta que tenemos nosotros”, aseguró el profesional de 44 años.

Sobre Lionel Messi, en tanto, Scaloni señaló: “De ‘Leo’ no me sorprende porque lo conozco. Siempre fue así. No es mérito de este cuerpo técnico. Siempre fue igual, un ganador. Y tiene un orgullo y unas ganas de seguir jugando a la pelota que envidio. Estamos contentos”.

El DT de Argentina, por otro lado, dio detalles de los estados de Ángel Di María y Rodrigo De Paul, quienes no han estado al 100% físicamente en los días recientes.

“Después del partido hicimos recuperación, ayer no hicimos mucho en el campo de juego sino nos centramos en reuniones y hoy tendremos un panorama un poco más claro de cómo están ellos. En principio, están disponibles y eso nos deja tranquilos. Sí es verdad que tenemos que valorar la disponibilidad de minutos de cada uno, eso lo decidiremos. Entiendo que ambos están en condiciones”, afirmó.

Por último, Scaloni elogió a Luka Modric, una de las principales figuras de Croacia. “Es un placer que esté adentro de una cancha y verlo jugar. Es un ejemplo para muchos por su calidad como jugador y su comportamiento”, dijo.