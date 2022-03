Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 29 de LaLiga Santander, este sábado 19 de marzo desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus), Movistar Laliga, Movistar+ y Movistar Laliga 1. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Motivado por su clasificación a cuartos de final de la Champions League, Atlético de Madrid se verá las caras con Rayo Vallecano, que no tiene un buen presente y que está urgido de triunfos. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio de Vallecas.

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano?

México: 2:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano: canales del partido y cómo ver por TV

El Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga española. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio de Vallecas y será transmitido para México por Blue To Go Video Everywhere. En Latinoamérica, la contienda se podrá ver por ESPN y Star+(Star Plus), mientras que en España, los canales con los derechos son Movistar Laliga, Movistar+ y Movistar Laliga 1.

Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano: el ‘Aleti’ deberá cambiar el chip

De Manchester a Vallecas, el Atlético de Madrid tiene que cambiar rápidamente el chip si quiere conseguir la quinta victoria liguera consecutiva. La pugna por volver a escuchar la música de la Champions League la próxima temporada no cesa y los rojiblancos tienen tres perseguidores: el Betis a dos puntos, la Real Sociedad a cuatro y el Villarreal a seis.

No hay margen para los tropiezos. Lo sabe Diego Pablo Simeone, que zanjó la valoración del cruce de cuartos contra el Manchester City con su “admiración” hacia Pep Guardiola y enfocó rápido al Rayo. “Si me quieren preguntar algo del Rayo, bienvenido sea”, dijo a los periodistas este viernes.

Más allá del éxito europeo, lo cierto es que el Atlético ganó al Cádiz (2-1) con una imagen bastante mejorable, y ante el Rayo espera un rival que le exija, especialmente por las bandas. El cansancio puede hacer su mella en las huestes del ‘Cholo’, que admitió que valoraba cambios por este motivo, aunque no dio pistas sobre un once concreto, ni en la sala de prensa ni en los entrenamientos.

Lo que sí es seguro es quienes no podrán estar en el feudo vallecano: los lesionados Matheus Cunha, Daniel Wass, Sime Vrsaljko y Thomas Lemar, y el sancionado Yannick Carrasco. También está sancionado el canterano Javi Serrano, expulsado ante el Cádiz.

Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano: así llega el Rayo

Frente a la nube rojiblanca, el conato de reacción vallecana. El empate de la última jornada frente al Sevilla acabó con una racha de seis derrotas consecutivas en Liga del Rayo Vallecano, pero no puso freno a la sequía goleadora que están viviendo los delanteros de la plantilla, que en lo que va de 2022 no han marcado ni un solo tanto en el campeonato.

Nueve partidos de Liga y solo tres goles. Ese es el balance del Rayo en lo que va de año, en el que solo han sumado dos puntos de veintisiete en juego y no han ganado aún, un registro que ha provocado que el equipo se desplome en la clasificación pero que, debido a la renta que arrastraba de la primera vuelta, no le está haciendo pasar demasiados apuros.

Para este partido Andoni Iraola, técnico del Rayo, sigue sufriendo la importante baja del delantero colombiano Radamel Falcao, que se recupera de una lesión muscular que le mantiene fuera de los terrenos de juego desde hace tres semanas y no podrá enfrentarse a su exequipo.

Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano: probables alineaciones

Rayo Vallecano: Dimitrievski, Balliú, Catena, Mario Suárez, Fran García, Isi Palazón, Comesaña, Valentín, Álvaro, Trejo, Y Sergi Guardiola. DT: Andoni Iraola.

Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Savic, Felipe, Reinildo, Lodi; Herrera, Koke o Kondogbia, De Paul, Joao Félix y Griezmann o Luis Suárez. DT: Diego Simeone.

Con información de EFE.