Atlético de Madrid vs. Real Betis EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 27 de LaLiga Santander, este domingo 6 de marzo desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN 4 y Movistar+, Movistar Laliga 1 y Movistar Laliga. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Real Betis y Atlético de Madrid, tercero y quinto, respectivamente, protagonizarán uno electrizante duelo en Sevilla. Será una dura prueba para los dos equipos que luchan por obtener un boleto para la Champions League. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Benito Villamarín.

Atlético de Madrid vs. Real Betis: horarios del partido y canales

El Betis, que lleva tres partidos sin ganar, con empates ante el Zenit ruso en Europa (0-0) y el del jueves contra el Rayo en Copa (1-1) que le permitieron pasar de ronda y la derrota liguera con el Sevilla (2-1), está, sin embargo, con el mejor de los ánimos tras haberse metido en su quinta final copera diecisiete años después.

Aún así, su técnico, el chileno Manuel Pellegrini, que ha intercambiado elogios en la previa con su colega del Atlético, el argentino Diego Simeone, ha apelado a pasar página del logro copero y centrarse de nuevo en la Liga ante un rival de fuste y que lucha por el mismo objetivo: una plaza para la Champions League

Los verdiblancos, que, antes de su derrota en el derbi, enlazaron dos triunfos en Liga (2-4 al Levante y 2-1 al Mallorca), saben del potencial del Atlético de Madrid, aunque esperan aprovechar su éxito en las semifinales de Copa para mantener la inercia positiva y confirmar su gran temporada.

Enfrente, reencontrado por primera vez desde noviembre con dos victorias seguidas en LaLiga Santander, la verdad o no de la reacción del Atlético de Madrid, cuyos indicios son irrebatibles con los seis puntos contra el Osasuna y el Celta y la actuación ante el Manchester United, pasa por la cancha del Betis y por verificarse a sí mismo.

Aunque ahora ha ganado cinco de sus últimos ocho compromisos de LaLiga, venía de haber vencido sólo una de los anteriores cinco y aún está muy reciente, hace apenas diez días, el golpetazo con el que tocó fondo contra el Levante, con aquella derrota por 0-1 en el Wanda Metropolitano que puso todo en duda, incluso la continuidad de Simeone. Una crisis desconocida en la última década de la que ha resurgido con lo único que cuenta: ganar.

Lo necesita aún más el bloque rojiblanco, porque sigue bajo la sospecha de sus insistentes recaídas de toda la campaña y porque continúa bajo presión, porque aún no está ni en el nivel -colectivo e individual- ni en la posición que pretende en la actualidad (una vez es imposible renovar el título desde hace meses), que se exige deportivamente y que dicta su economía.

En ello está el Atlético de Madrid, dentro de un recorrido sinuoso en el que ya ha perdido 33 puntos (en toda la Liga pasada sólo cedió 28 en 38 jornadas, cinco menos que ahora en tan solo 26), en el que sólo ha sido capaz de ganar en dos de sus últimas diez salidas en la Liga, en el que ahora, por primera vez en todo el ejercicio, ha logrado sostener su portería a cero dos partidos seguidos y en la que presenta cifras inauditas de goles en contra: 34 en 26 duelos.

Atlético de Madrid vs. Real Betis: últimos enfrentamientos

Atlético de Madrid 3-0 Betis | 2021

Betis 1-1 Atlético de Madrid | 2021

Atlético de Madrid 2-0 Betis | 2020

Atlético de Madrid 1-0 Betis | 2020

Betis 1-2 Atlético de Madrid | 2019

Betis 1-0 Atlético de Madrid | 2019

Atlético de Madrid 1-0 Betis | 2018

Atlético de Madrid 0-0 Betis | 2018

Betis 0-1 Atlético de Madrid | 2017

Betis 1-1 Atlético de Madrid | 2017

Atlético de Madrid vs. Real Betis: probables alineaciones

Real Betis: Rui Silva, Aitor Ruibal, Bartra, Víctor Ruiz, Sabaly, Guido Rodríguez, Guardado, Fekir, Juanmi, Tello y Borja Iglesias. DT: Manuel Pellegrini.

Atlético de Madrid: Oblak, Vrsaljko, Giménez, Felipe, Reinildo, Lodi, Llorente, Herrera, De Paul, Correa y Joao Félix. DT: Diego Simeone.

Con información de EFE.