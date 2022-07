¿Con cuál de las cuatro medallas de oro te quedas?

Los oros en ‘singles’, en dobles y en por equipos siempre fueron mis objetivos. Pero la dorada en dobles mixtos (dupla con José Guevara) fue la más sorprendente, porque yo no juego esa modalidad. Tenía como objetivo llegar a la final, no necesariamente culminar en el primer lugar, pero se logró. Llegó a ser muy emocionante. Esa medalla fue la última y me permitió completar las cuatro de oro en los Bolivarianos.

¿Es tu mejor participación en un evento internacional?

De todas maneras, ha sido uno de los campeonatos donde he tenido mejor desempeño. Además, ha sido uno de los campeonatos más importantes del año. Entonces, la preparación de enero empezó con vistas hacia estos Juegos Bolivarianos, y creo que, con planificación y mucha disciplina, se puede llegar a lograr los objetivos altos que uno se plantea previo a la competencia.

¿Se sintió el tema de la altura en Valledupar 2022?

Es difícil. Ayudó mucho es semana previa entrenando y los primeros partidos me sirvieron para poder ganar más confianza para el resto del campeonato. Igual, uno nunca se siente 100% satisfecha o 100% cómoda, pero hay que trabajar con lo que hay.

¿A qué consideras que se deba el éxito que está teniendo la selección de bádminton?

A todo el esfuerzo y sacrificio que damos. Personalmente, yo sacrifico un montón, pongo al deporte como prioridad. Entro todos los turnos, todos los días, y el entrenamiento es superfuerte. Yo creo que todos los logros, las medallas que podemos traer, es gracias a la preparación y a todo el equipo peruano que trabaja unido.

El siguiente reto es el Mundial a fines de agosto en Tokio...

Jugaré dobles con Paula (La Torre). Espero, primero, poder rendir al nivel que nos toque. Como es por llaves, tenemos que esperar que salga la llave para ver contra quienes nos toca, para plantearnos el objetivo. La última vez nos tocó contra las que fueron campeonas mundiales y perdimos (en segunda ronda), porque es eliminación directa. Pero esperemos que esta vez nos toque una llave más accesible para poder avanzar. Si bien el nivel es superalto, Japón es potencia en bádminton, nosotras vamos a ir con todo para luchar contra lo que nos pongan en frente.

¿Cuál es el plan más ambicioso a futuro con el bádminton?

Estoy estudiando diseño y gestión de moda en la UPC, pero mi prioridad es el bádminton. Quiero acabar el ciclo olímpico (el de París 2024) y después ya ver qué es lo que me quiero plantear.

