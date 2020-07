Arturo Vidal ha estado en el ojo de la tormenta durante una semana, cargada de especulaciones sobre su permanencia en Barcelona y un video donde aparece en supuesto estado de ebriedad. En medio de tanto ruido el mediocampista chileno encuentra la calma al llegar a casa y convertirse en la compañía perfecta para sus tres hijos que le hacen más llevadera la espera del duelo ante Napoli en el regreso a la Champions League.

Alonso, el mayo de los hijos de Arturo Vidal, es un reconocido youtuber en Chile y ha sido el “monitovidal” el encargado de grabar la escena en la que sus hermanos menores, Elisabetta y Emiliano se encargaron de expresar todas sus cualidades artísticas sobre la cabeza del volante de Barcelona quien siempre lució sonriente frente a la travesura de sus pequeños.

El buen humor del chileno también reside en la buena práctica que tuvo este jueves bajo las órdenes de Quique Setién, quien incluso lo felicitó por destacar en el trabajo de definición, pensando el duelo ante Napoli, el viernes de la próxima semana. La campaña de los azulgranas en la Champions League será determinante a la hora de sentarse a negociar con el ‘Rey Arturo’.

Sin embargo, en Chile hay voces que han surgido a través de la última polémica del jugador donde se le apreció en un estado criticable. Uno de ellos Claudio Borghi ex seleccionador de ‘La Roja’ quien mostró preocupación por su ex dirigido. “Hay que poner atención en la gente que lo rodea no lo proteja. Es uno de los mejores jugadores del mundo, está en un club importante y es referente para muchos. Entonces, no me parece que lo dejen hacer estas cosas y exponerlo a situaciones complejas”, expresó.