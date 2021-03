Josep María Bartomeu tuvo que pasar una noche en prisión luego de ser vinculado al conocido caso ‘Barçagate’, en el que se le acusa de haber difamado por redes sociales a sus opositores en las pasadas elecciones del FC Barcelona. Tras el incidente, fue puesto en libertad luego de que se acoga a su derecho de “guardar silencio”.

En las últimas horas se hicieron viral las imágenes de Bartomeu con un joven a su salida del centro policial. Pues bien, resulta que esta persona era nada más y nada menos que un compañero de calabozo del expresidente.

Mohamed, un joven que fue detenido según explica él durante los disturbios en Barcelona, pasó la noche en el mismo lugar que Josep maría y le interceptó a la salida. Así lo dejó claro en conversación con ‘El Transistor’ de ‘Onda Cero’.

“Yo estaba por el Paseo de Gracia y, justamente, había gente quemando coches de policía, rompiendo tiendas... Me encontraba en mitad de unos disturbios por las protestas por la detención de Pablo Hasél, me dieron una paliza y me metieron en un furgón de la Policía, aunque yo no tenía nada que ver”, explicó el joven.

Cuando llegó a la comisaría Les Corts, Mohamed se percató de la gran cantidad de cámaras. “Enfrente tenía a los chicos que quemaron los coches de la guardia urbana”, comentó.

“Le pedí una foto y un vídeo a Bartomeu y el vídeo ha llegado a otros países y a Dubai. Y ese video ha superado el millón de reproducciones”, contó este personaje que describió al expresidente azulgrana como alguien “fresco”. “Tenía una chaqueta y una camisa muy bien planchada”, dijo.