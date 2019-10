Lionel Messi reveló el equipo que lo verá dejar las canchas

Síguenos en Facebook

Los fanáticos de Barcelona pueden estar tranquilos después de oír las palabras de Lionel Messi a la cadena RAC1. Lamentablemente el final está cerca. Y Messi, con 32 años, lo sabe. El argentino se refirió nuevamente al retiro del fútbol profesional, pero los hinchas de Barcelona pueden estar tranquilos.

“Si me quieren mi idea es siempre quedarme aquí, lo fue siempre así y no cambió nada”, señaló el delantero a la cadena RAC1.

Después de confirmar que no se moverá de Barcelona, aseguró que planea vivir en esta ciudad, por la comodidad de su familia. Al mismo tiempo, Leo descartó partir a otras ligas antes de concluir su carrera.

“Mi idea y la de mi familia es terminar aquí. Primero, por cómo estoy en el club, por cómo me siento aquí. Luego por lo familiar, por lo bien que estamos en esta ciudad, por mis hijos, por no cambiarles las amistades y no quiero que se rompa porque me tocó vivirlo”, explicó.

Messi, sin embargo, no podrá cumplir con un gran anhelo: defender al cuadro ‘Leproso’. “Es algo que siempre soñé, jugar en Newell’s, pero a veces hay que pensar en la familia que es lo más importante”, finalizó.