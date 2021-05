Ronald Koeman mantiene la confianza intacta en seguir liderando el proyecto del primer equipo. De hecho, el DT aseguró en la rueda de prensa previa al Barcelona vs. Celta de Vigo que tiene la energía suficiente para trabajar con los catalanes con miras a la próxima temporada. Eso sí, el holandés dejó todo en manos de la directiva.

“He dicho anteriormente que hablaremos después de la temporada. Sobre todo, por parte del club, porque estoy contento y quiero seguir. Es un camino que no acaba esta temporada, hemos hecho cosas buenas y hay datos espectaculares. Hay muchas cosas positivas. Criticar y decir cosas que en un momento ha sido todo perfecto y todo es horrible, no es justo”, sostuvo.

En ese sentido, el preparador desveló que tiene a su favor el respaldo de los futbolistas. “Me siento muy apoyado por el vestuario y esto siempre es complicado, porque hay jugadores a los que no hemos dado muchos partidos. Soy un entrenador que intento dejar las cosas claras, hay que tomar decisiones, no todo el mundo está contento”, añadió.

Asimismo, Koeman espera la aprobación de los hinchas culés. “Creo que la afición ha visto un equipo que ha hecho partidos fantásticos y ha demostrado hambre (…) El equipo tiene futuro. Si podemos fichar lo que pensamos que nos falta para reforzarnos y dar un paso más, será positivo. La afición tendrá un equipo ilusionante”, explicó.

Luego, el DT lamentó la actual posición de Barcelona en la temporada. “Estamos decepcionados por un par de momentos en los que pudimos ser líderes y no lo hicimos. Lo importante es poder trabajar en un club cuando tienes absoluta confianza por parte del club. Eso es lo más importante, y puedo y quiero seguir si es así”, acotó.

Finalmente, Koeman admitió que los medios le atacaron injustamente. “En las últimas dos semanas me he sentido maltratado. Tienes que analizar todo. Ganamos la Copa, remontamos 12 puntos en Liga, estamos luchando por la Liga... Si miras la prensa los últimos días, parece que hicimos un muy mal trabajo, y no estoy de acuerdo en eso”, cerró.