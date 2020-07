Barcelona vs. Alavés: sigue el juego por la jornada 38 de LaLiga Santander, este domingo 19 de julio desde las 10:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN, Movistar LaLiga y OTT Mitele Plus. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras la vergonzosa derrota a manos de Osasuna y el título de Real Madrid, Barcelona buscará cerrar la temporada liguera con una mejor cara, cuando visite a Alavés, ya salvado del descenso. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio de Mendizorroza.

Barcelona vs. Alavés: horarios del partido

México - 10:00 a.m.

Perú - 10:00 a.m.

Ecuador - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

Bolivia - 11:00 a.m.

Venezuela - 11:00 a.m.

Chile - 11:00 a.m.

Paraguay - 11:00 a.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

Brasil - 12:00 p.m.

España - 5:00 p.m.

El único aliciente para el Barcelona será el ‘Pichichi’ de Lionel Messi y la posibilidad de dar entrada a jugadores no habituales y pasar página para poder tener una semana de descanso antes de afrontar la vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Napoli (8 de agosto).

Además, Setién tiene las bajas por lesión de los franceses Samuel Umtiti y Antoine Griezmann (además de la de larga duración de Ousmane Dembélé) y por sanción de Gerard Piqué, Ivan Rakitic y Junior Firpo.

En la convocatoria ha quedado fuera Arthur Melo, y por contra han entrado Ronald Araujo, Riqui Puig y Ansu Fati, que no podrán estar con el filial en el partido de play-off de ascenso a Segunda A que el Barcelona B jugará también este domingo ante el Valladolid Promesas en Málaga.

Es un partido para que Neto tenga algunos minutos, así como Frenkie de Jong, que regresó al equipo después de unas semanas de baja por una lesión muscular, o Araujo, que será seguramente el acompañante de Lenglet, ante las ausencias de Pique y de Umtiti.

Para el Alavés, ganar al Barcelona siempre es una motivación, por lo que los albiazules, liberados tras conseguir la permanencia la pasada jornada, intentarán concluir con victoria una temporada que se complicó tras el confinamiento.

El 1-2 en el Benito Villamarín ante el Real Betis supuso la salvación del ‘Glorioso’, que la temporada que viene celebrará su centenario en Primera División.

El conjunto vitoriano, no obstante, quiere romper la mala racha que acumula ante el equipo culé en Vitoria, al que no gana desde hace 19 años.

Barcelona vs. Alavés: probables alineaciones

Alavés: Castro; Martín, Laguardia o Tachi, Magallán, Marín; Manu García, Fejsa, Pons; Borja Sainz, José Luis Rodríguez y Lucas Pérez.

Barcelona: Neto; Semedo, Araujo, Lenglet, Alba; Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Riqui Puig, Messi; Ansu Fati y Luis Suárez.

Con información de EFE.