Bayern Munich vs. Düsseldorf EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por Fox Sports

Bayern Munich vs. Düsseldorf EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido de la jornada 12 de la Bundesliga en el Merkur Spiel-Arena desde las 9:30 a.m. (horario peruano) con transmisión de Fox Sports 2.

El duelo entre Bayern Munich y Düsseldorf uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define las posiciones en la Bundesliga.

Bajo la dirección del interino Hansi Flickel, el cuadro ‘bávaro’ se desplaza este sábado 23 de noviembre al campo del Fortuna Düsseldorf para relanzar su carrera de persecución del líder Borussia Mönchengladbach.

Bayern Munich, antes de iniciar la duodécima jornada, está ahora en tercera posición, empatado a puntos con Leipzig y Friburgo (21), cuatro unidades detrás del Borussia Mönchengladbach.

Tras el decepcionante inicio de temporada, que concluyó con la destitución de Niko Kovac el 2 de noviembre, el elenco muniqués se recuperó de forma espectacular en la undécima jornada ganando al Borussia Dortmund por 4-0.

La directiva de la entidad alemana confirmó a Hansi Flick "hasta Navidad y tal vez más allá de esas fechas" y el vestuario, que había empujado para el despido de Niko Kovac, parece satisfecho.

"Es una muy buena opción", declaró Robert Lewandowski, uno de los pocos jugadores del Bayern Munich que ha mantenido un buen nivel desde el inicio de la temporada (16 goles en 11 jornadas).

Flick, asegura el delantero polaco, "es franco y directo, los jugadores se dieron cuenta inmediatamente. Es también muy bueno tácticamente. No voy a decir que todo es perfecto ahora, pero ha hecho en pocos días un muy buen trabajo".

Bayern Munich vs. Düsseldorf: horarios del partido

México 8:30 a.m.

Perú 9:30 a.m.

Ecuador 9:30 a.m.

Colombia 9:30 a.m.

Bolivia 10:30 a.m.

Venezuela 10:30 a.m.

Argentina 11:30 a.m.

Chile 11:30 a.m.

Paraguay 11:30 a.m.

Uruguay 11:30 a.m.

Brasil 11:30 a.m.

España 3:30 p.m.

Bayern Munich vs. Düsseldorf: posibles alineaciones

Bayern Munich: Neuer; Pavard, Javi Martinez, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.

Düsseldorf: Steffen; Zimmer, Ayhan, Hoffmann, Adams, Giesselmann; Zimmermann, Bodzek, Morales; Kownacki, Hennings.

Bayern Munich vs. Düsseldorf: ¿cómo llegar al estadio?

