Benavente sobre su ausencia en amistosos:"Ahora mismo, no es mi prioridad jugar en la selección"

Cristian Benavente brindó una entrevista para El Comercio desde El Cairo, Egipto, su nuevo país de residencia tras firmar por el Pyramids FC hace unos meses.

Cuando se le preguntó si piensa volver a la selección peruana tras su ausencia en la última lista de convocados que disputará en unos días los choques amistosos ante Paraguay y El Salvador, el 'chaval' dijo que en estos momentos no toma como primordial a la 'blanquirroja'.

"La verdad es que no es mi prioridad ahora mismo. Mi prioridad es estar aquí, acomodarme bien y estar feliz", declaró Benavente.

Sin embargo, dijo que sentiría contento de ser nuevamente convocado. "De momento tengo la sensación de que si me llaman estaré contento de ir y representar a mi país", explicó.

Recordemos que hace unos meses, el profesor Ricardo Gareca lo visitó en Egipto, su nuevo país de residencia. Sobre ello, el 'chaval' dice sentirse valorado por el entrenador de la selección.

Christian Benavente sabe que su traspaso al fútbol egipcio no estuvo bien visto por Gareca, pero indicó que no se arrepiente de jugar en esa liga.

"Me dio su opinión sobre el cambio pero a veces hay que tomar decisiones. Él había dicho ya en el Perú lo que pensaba. No todas las decisiones son perfectas para todo el mundo. No puedes agradar a todo el mundo, y [las decisiones] tienen consecuencias. Yo estoy contento. Volvería a venir", señaló en entrevista con El Comercio.