El rebrote de coronavirus está afectando a Europa obligando a suspender encuentros de fútbol de las diferentes ligas del continente. Sin embargo, el balompié no es el único perjudicado ya que el tenis también presenta casos y uno de ellos es Benoit Paire quien dio positivo a la COVID-19 una vez más.

A través de su cuenta de Twitter, el deportista expresó que se ha contagiado 250 veces. Asimismo, escribió un mensaje expresando su frustración por lo que está enfrentando con este nuevo diagnóstico.

“Honestamente no puedo lidiar más con esto. ¿Cómo estoy? Por culpa de la COVID-19 tengo mocos, pero por culpa de todas estas cuarentenas pasadas en una habitación de hotel al otro lado del mundo, no me siento bien mentalmente ¡El año pasado fue duro, y este año empieza exactamente igual!”, señaló.

De la misma manera, envió un mensaje a la Asociación de Tenistas Profesionales. “Sólo una cosa, estoy 100% a favor de la vacuna, pero vivamos como antes de coronavirus , si no, no le veo sentido. Es secundario, pero ATP, ¿Cómo defiendes a los jugadores en mi caso?”, añadió.

Hace algunos meses, Benoit Paire confesó que ya se había inoculado y mencionado que los tenistas que no deseen recibir la vacuna contra el coronavirus no deberían participar en las diferentes competencias.

A través de un mensaje en Twitter, el tenista francés expresó su frustración por dar positivo a coronavirus nuevamente, pese a estar vacunado y aprovechó para dedicarle algunas palabras a la ATP.

Benoit Paire y las competencias que se perdió tras contagiarse

El jugador de 32 años, que actualmente marcha en el puesto 46 del ranking, se retiró del US OPEN 2020 tras dar positivo a la COVID-19. Luego, se contagió al llegar a Alemania y no pudo jugar el Abierto de Alemania.