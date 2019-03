​Jugador del Swansea City protagonizó blooper a la hora de ejecutar un penal (VIDEO)

Durante el partido entre el Swansea City y el West Bromwich Albion por la Championship (segunda división de Inglaterra) se produjo el peor tiro penal de los últimos años, momento que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Bersant Celina fue el protagonista del vergonzoso hecho, el cual se produjo en el minuto 39 del partido válido por la jornada 37 de la Championship.

El jugador de 22 años y con pasado en el Manchester City se alistaba a ejecutar la pena máxima, que de convertirlo, hubiese significado el empate, pues Chris Bunt había adelantado para el rival.

Pero al momento de querer pegarle al balón, el oriundo de Kosovo se resbaló y terminó dándole un leve golpe al esférico que tan solo se movió unos cuantos centímetros ante las burlas de los hinchas del West Bromwich y algunos de sus jugadores.

Para colmo de males, su equipo cayó goleado a manos del conjunto local por 3-0 con tantos de Chris Brunt (19'), Mason Holgate (54') y Jay Rodríguez (85').

ICYMI: Swansea's Bersant Celina bizarre missed penalty was the story of the night as West Brom ran out 3-0 winners at the Hawthorns.

More: https://t.co/AdDcBHY4D1 pic.twitter.com/I7DbHctXJs

— Sky Sports Football (@SkyFootball) 14 de marzo de 2019