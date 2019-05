​Beto da Silva sobre selección peruana: "Solo toca aprovechar la oportunidad"

Síguenos en Facebook

Beto da Silva, quien entrenó en las instalaciones de la Videna tras ser considerado en la lista preliminar de los jugadores de la selección peruana que podrían disputar la venidera Copa América de Brasil 2019, se refirió a su convocatoria y a la posibilidad de retornar a Sporting Cristal, club en el que se formó.

"No puedo decir que me lo esperaba, pero sabía que había una pequeña posibilidad, gracias a Dios se dio y solo toca aprovechar la oportunidad. Uno entrena muy duro adentro porque el tema físico y mental es importante", afirmó el atacante de los Lobos BUAP de México.

Indicó, además, que no tiene problemas en ubicarse en cualquier sector del ataque, pues está seguro de poder cumplir la función que le ordene Ricardo Gareca.

"Me acomodo en el frente de ataque, me ha tocado jugar en todas las posiciones de ofensiva y estaré óptimo en el puesto que me quiera el profesor Gareca", afirmó.

Por último, sobre la posibilidad de retornar al fútbol peruano, específicamente a Sporting Cristal, precisó que "a mis 22 años tengo posibilidad de despegar y sigo buscando lo mejor de mí para poder dar muchas alegrías".

Sin embargo, afirmó que "nunca vi como un problema volver a Sporting Cristal, es un club grande que participa en torneos muy fuertes. Si me toca regresar, seré muy feliz, pero tendría que conversar para ver cuál es la mejor opción".