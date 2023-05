Brigitte Morales tenía casi 9 años cuando empezó su historia con el skateboarding. Su hermano José jugó un papel clave para que ese vínculo se inicie. De hecho, fue él el que la llevó por primera vez a un parque cerca a su casa, en Surquillo, para subirse a la patineta y divertirse. Con el paso del tiempo, el gusto por ese deporte creció y se mantiene hasta hoy, en que ella tiene 15 años, es campeona nacional y se alista para competir y brillar en el Mundial de Argentina, del 21 al 28 de mayo próximo. Además, la adolescente sueña con estar en los Juegos Olímpicos París 2024. El talento y las ganas lo tiene.

¿Qué viene a tu mente de tus inicios en el skateboarding?

Mi hermano empezó a llevar a los skateparks, a los campeonatos que él participaba y, poco a poco, me fui acoplando. Al inicio, no me gustaba mucho, pero después me empezó a gustar. Me llamó la atención y le fui agarrando cariño a la actividad.

Incluso, colaboraste con tu hermano para crear rampas modulares...

Sí, hemos armado un circuito pequeño para entrenar con rampas modulares, de todos los tamaños.

¿Cuáles son tus expectativas con miras al Mundial que se viene?

La verdad que son muy altas, quiero representar bien al Perú. Estoy entrenando muy duro, sobre todo en la sede de Legado, para quedar entre las veinte o diez mejores del mundo. Van a ir las mejores.

¿Cómo haces con los tiempos, sobre todo, ahora que están etapa escolar?

En la mañana, voy al colegio, llego a mi casa, almuerzo, hago tareas, y después ya me puedo ir a entrenar. Sí o sí cumplo con el horario.

¿Qué te motiva a seguir esforzándote, hasta dónde quisieras llegar?

Quiero conocer el mundo, quiero conocer más chicas que monten en un alto nivel en otros países. Me ayudaría a tener una visión más amplia de alcanzar otro nivel y así ir escalando. Quiero ser una de las mejores del mundo.

¿Qué significa para ti el skateboarding?

Es sinónimo de felicidad, amor, adrenalina, pero también de mucha disciplina para llegar a un alto nivel. Es constancia, porque si tú quieres llegar a un objetivo, debes hacer algo antes.

Además de los trucos que debes practicar, ¿cómo es tu trabajo físico?

Salimos a correr con mi hermano, vamos al gimnasio, entre tres a cuatro veces por semana. Tengo que fortalecer los músculos, los tendones, los ligamentos y también tener una buena resistencia.

¿Crees que hay un crecimiento del skateboarding en el Perú?

Sí, pero me gustaría que se unan más chicas, porque somos muy pocas aquí. Si entrenamos duro, podríamos llegar a representar bien al Perú como un equipo más fuerte. Está claro que el nivel de Estados Unidos o Japón es muy fuerte, pero creo que se puede alcanzar.

Desde tu posición, ¿cómo apoyas para que eso mejore?

En la escuela de mi hermano, motivo a las chicas. Me gusta dar consejos cuando la persona quiere aprender y le está dedicando tiempo a practicar algún truco.

¿Qué mensaje le darías a las nuevas generaciones sobre este deporte?

Que no tengan miedo de sumarse, porque pueden llegar lejos. Esta actividad da disciplina, da adrenalina, da felicidad y genera compañerismo. Sé que las nuevas generaciones podrán sacar adelante este lindo deporte.