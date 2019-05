Camila Rodríguez: "El objetivo principal es tener un buen puntaje”

Síguenos en Facebook

Camila Rodríguez es una gimnasta de 17 años de edad, que se inició en el deporte gracias a una amiga del colegio. Su gusto y vocación por la disciplina la han llevado a formar parte de la selección peruana, y en unos meses nos representará en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“Cami”, como la llaman de cariño, quiere obtener una buena puntuación en este evento y, poco a poco, ir perfeccionando su técnica para empoderar a las mujeres y aportar en el deporte nacional.

¿Cuándo se dio tu paso a la modalidad rítmica?

Me dedico a la gimnasia rítmica en la modalidad de conjunto. Comencé en la gimnasia a los 13 años, inicié en artística; me quedé tres meses ahí para aprender todo lo básico. Luego me pasé a gimnasia rítmica y me gustó.

Iniciaste a los 13, ¿es preferible hacerlo de pequeña?

La gimnasia se debería practicar desde pequeña, entre los cinco y seis años, para ir puliendo los errores desde chicas.

¿Cuál es la base para practicar este deporte?

El ballet es fundamental en la gimnasia rítmica.

Tienes experiencia en el extranjero. ¿Cuáles han sido los entrenamientos que has cumplido?

La primera base que tuve en el exterior fue en Salamanca (España), en enero, y duró tres semanas. Estuvimos con un club local y aprendí un poco de ellas en sus entrenamientos. Pero la preparación más fuerte fue en Brasil, se notó la diferencia; es bastante exigente.

"Sé que todo el sacrificio será recompensado. Estar en la selección es un orgullo enorme”

En comparación con Chile y Argentina, el de ellos es más intensivo. Su formación en ballet es a doble sesión todos los días: en la mañana y en la tarde. En líneas generales, todo es de mayor nivel y la diferencia se nota.

¿Cuáles son las potencias en esta disciplina y quiénes son nuestros rivales directos?

Los mejores países en el continente son: Brasil, México y Estados Unidos. El conjunto peruano recién ha comenzado sus entrenamientos el año pasado; estuvo olvidado por más de 20 años y estamos lejos de esas potencias. Pero estamos cerca de Chile y Argentina, que son nuestros rivales más cercanos. Podemos competir contra ellos.

¿Cuántas gimnastas integran la selección?

Ahora somos ocho y a pista van cinco, para hacer la rutina que dura dos minutos y medio. Hay dificultades en aparatos, dificultades corporales, los pases de danza y los intercambios entre el conjunto. Durante esos dos minutos y medio, debemos demostrar todo lo que hemos estado trabajando.

¿Cuáles son tus expectativas para los Juegos Panamericanos Lima 2019?

Estoy bastante enfocada en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Nuestra meta es superar los diez puntos, que para el nivel sudamericano es bastante bueno porque se puede rozar el podio.

¿Tendrán un viaje para competir en el Sudamericano a fines de mayo como parte de su preparación para Lima 2019?

A fines de mes partimos al Sudamericano, donde vamos a estar con Brasil, Venezuela, Argentina y Chile. La próxima semana ya comenzamos con los entrenamientos en la Videna; allí trabajamos a doble turno y estaremos con una entrenadora brasileña que pulirá algunos detalles.

El reto es mayor cuando la rutina es en conjunto. ¿Cómo se apoyan y manejan los nervios en la selección?

Nos apoyamos bastante entre todas porque tenemos que ser un equipo; si una está nerviosa, pueden haber errores.

¿Cuáles son tus objetivos personales para este año?

Dar lo mejor de mí siempre para poder permanecer en el conjunto a futuro.

Perfil

Camila Rodríguez, gimnasta. Una vez finalizada su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019, Camila iniciará sus estudios de Traducción e Interpretación.

Datos

26 de julio inician los Juegos Panamericanos. Finalizan el 11 de agosto.

41 países participarán en esta edición. Lima recibirá a 6664 atletas.