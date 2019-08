Síguenos en Facebook

'Las matadoras' inician su camino hacia el oro en los Juegos Panamericanos. El vóley siempre le ha dado alegrías al país y las expectativas en Lima 2019 apuntan a la presea dorada. Con Ángela Leyva como figura principal, 'la bicolor' buscará el máximo galardón.

La selección de vóley, dirigida por Francisco Hervás, saldrá por el triunfo este miércoles en su debut ante Canadá, en el encuentro válido por el Grupo A. El partido comenzará a las 8:30 p.m. y será transmitido por las señales de Movistar Deportes, TV Perú, Panamericana y Latina.

Camino al oro: 'Matadoras' y los horarios de sus partidos en Lima 2019

Aquí el fixture completo del Vóley femenino en Lima 2019.

Grupo A

07/08/19 – 18:30 horas | República Dominicana vs Colombia

07/08/19 – 20:30 horas | Perú vs Canadá

08/08/19 – 18:30 horas | República Dominicana vs Canadá

08/08/19 – 20:30 horas | Perú vs Colombia

09/08/19 – 18:30 horas | Colombia vs Colombia

09/08/19 – 20:30 horas | Perú vs República Dominicana

Grupo B

07/08/19 – 13:00 horas | Brasil vs Puerto Rico

07/08/19 – 15:00 horas | Estados Unidos vs Argentina

08/08/19 – 13:00 horas | Brasil vs Argentina

08/08/19 – 15:00 horas | Estados Unidos vs Puerto Rico

09/08/19 – 13:00 horas | Estados Unidos vs Brasil

09/08/19 – 15:00 horas | Puerto Rico vs Argentina

Fase final

10/08/19 – 13:00 horas | 4to A vs 4to B (7mo y 8vo lugar)

10/08/19 – 15:00 horas | 3ro A vs 3ro B (6to y 5to lugar)

10/08/19 – 18:30 horas | 1ro B vs 2do A (15)

10/08/19 – 20:30 horas | 1ro A vs 2do B (16)

11/08/19 – 09:00 horas | Perdedor 15 vs Perdedor 16 (Medalla de Bronce)

11/08/19 – 11:00 horas | Ganador 15 vs Ganador 16 (Medalla de Oro / Plata)