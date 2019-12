El periodista deportivo Gonzalo Núñez habló sobre la salida de Carlos Lobatón de Sporting Cristal, club en el que jugó durante 15 años y obtuvo cinco títulos.

Como se sabe, el experimentado volante, a través de sus redes sociales, tomó por sorpresa a los hinchas celestes al anunciar su partida de Cristal con el fin de recaer en otra institución, dado que su deseo es seguir jugando.

Al respecto, el periodista de Exitosa Deportes señaló que Carlos Lobatón “ya fue” y que un jugador de 39 años “le está quitando el sitio a un chico”.

“Ya acabó su contrato. Ya fue. 39 años. Le está quitando el sitio a un chico. Ya le dieron dos años más de contrato. ¿Qué quieren? ¿Usar jugadores 20 minutos y quitarle el puesto a un chico? Ya habían quedado con él (en darle) dos años (más de contrato). No vas a jugar todos los partidos, no vas a jugar todos los 90 minutos y aceptó. Jugó, aportó e hizo buenos partidos. No fue determinante. Cumplió. Se acabó sus dos años y listo. Quiere jugar un año más. No seas conchudo, ya pasaron dos años. La palabra se cumple”, sostuvo Gonzalo Núñez.

Indicó, además, que para él tanto ‘Loba’ como otros jugadores celestes ya cumplieron su ciclo en el fútbol.

“¿Y si (Lobatón) quiere jugar hasta los 45 años? Se acabó, ya no rinde, va a dos por hora. Ya no tiene la velocidad. Hay varios jugadores en Cristal que ya cumplieron su ciclo. Se acabó el contrato y chao”, afirmó.