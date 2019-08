Carlos Neuhaus reveló que le ofrecieron postergar los Juegos Panamericanos para octubre

Síguenos en Facebook

El presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos 2019, Carlos Neuhaus, reveló que el titular de Panam Sports, Neven Illic, le propuso postergar el evento internacional para octubre.

En diálogo con RPP, dijo que se negó a ese planteamiento porque junto a su equipo estaba comprometido a terminar las obras antes del 26 de julio, fecha del inicio del certamen.

"En un momento, el presidente Illic me dijo Carlos, si quieres lo trasladamos para octubre. Le dije, no lo vamos a hacer, estamos comprometidos y además, en julio nosotros tenemos vacaciones escolares, etcétera, fiesta nacional, el impacto del tráfico baja, así que lo hacemos", comentó.

Sostuvo que valió la pena el esfuerzo de los que hicieron posible que las labores -como la construcción de los edificios en Villa El Salvador que albergaron a los deportistas internacionales- se concluyeran para el evento deportivo.

"Al final valió la pena, nos la jugamos y se cumplió con un compromiso de país (...). El país se comprometió en el 2013, le ganó a tres países Venezuela, Argentina y Chile", añadió.

"No íbamos a poder hacer ni un Bolivariano de playa"

En ese sentido, precisó que se hizo mucho esfuerzo porque tenían conocimiento de las consecuencias que tendría para el Perú como el pago de la multa de 50 millones de dólares y quedar con cero posibilidades para organizar otro evento deportivo internacional.

"No podíamos fallarle, nos quitaban del circuito olímpico, es decir, no íbamos a poder hacer ni un Bolivariano de playa por veinte años o más, nos cobraban una multa de 50 millones de dólares y no estábamos para correr esos riesgos", enfatizó.

"El Congreso también nos dio su apoyo"

De otro lado, Neuhaus agradeció al expresidente Pedro Pablo Kuczynski y al mandatario Martín Vizcarra por el apoyo para la ejecución de las obras.

"Quiero agradecer al presidente Kuczynski que reservó los fondos, puso una cantidad de dinero que no se tocó, luego cuando él renunció el mismo presidente Vizcarra también nos dio el apoyo", aseveró.

También, tuvo palabras de agradecimiento para los congresistas al recordar que algunos fueron escépticos con respecto al término de las construcciones y obras de mantenimiento.

"Al final que el Congreso que al inicio estaban dudosos, también nos dieron el apoyo era un compromiso de país y lo que se ha hecho es cumplir", agregó.