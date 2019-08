Técnico de Colombia molesto por pedido de Cruzeiro para que no convoque a un jugador

El portugués Carlos Queiroz, director técnico de Colombia, se mostró muy fastidiado por el pedido que le hizo Cruzeiro para que no convoque a Luis Manuel Orejuela para los amistosos ante Brasil y Venezuela.

Y es que el cuadro de Belo Horizonte deseaba contar con el defensa colombiano para el duelo ante Internacional de Porto Alegre por la vuelta de la semifinal de la Copa Brasil de este 4 de septiembre.

El experimentado entrenador indicó que espera que en un futuro ningún club le vuelva a pedir algo similar.

"Este tipo de pedidos conmigo no van porque cuando empieza la selección tienen que estar al cien por ciento con la selección y espero que sea la última vez que un correo de estos me perturba", afirmó en rueda de prensa.

"Entiendo la posición de Cruzeiro, cuando he sido entrenador de equipos también me pasó estar en dicha posición, pero el pedido debía ser hecho a la Federación de Brasil de Fútbol y no a la de Colombia porque ellos programaron el partido", aseguró.

LISTA DE CONVOCADOS DE COLOMBIA:

ARQUEROS

1. David Ospina

2. Éder Chaux

3. Álvaro Montero

4. Aldaír Quintana

DEFENSAS

5. Davinson Sánchez

6. Yerry Mina

7. William Tesillo

8. Luis Manuel Orejuela

9. Óscar Murillo

10. Cristian Borja

11. Stefan Medina

12. Jhon Lucumí

MEDIOCAMPISTAS

13. Jefferson Lerma

14. Wilmar Barrios

15. Yairo Moreno

16. Daniel Muñoz

17. Matheus Uribe

18. Juan Guillermo Cuadrado

19. Orlando Berrío

20. Luis Díaz

DELANTEROS

21. Duván Zapata

22. Rafael Santos Borré

23. Luis Muriel

24. Roger Martínez