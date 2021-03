Carlos Zambrano está mucho más expuesto a las críticas desde que fichó el año pasado por Boca Juniors. Mientras que algunos aprueban el rendimiento del peruano en el ‘Xeneize’, hay otros, como Mariano Closs, que no se encuentran satisfechos con lo que ven de él en el campo.

“Quiero hablar con ‘Ñol’ Solano. Si está viendo el programa ‘Ñol’, o el flaco Gareca, quiero que me digan cualidades de Zambrano. Debe ser un fenómeno y yo no me estoy dando cuenta en Boca. El problema es mío, ni de Gareca ni de Solano, ni del propio Zambrano”, afirmó el popular relator en ESPN F12.

El tema propuesto en el programa fue cómo debería formar Boca Juniors, y allí, la mayoría coincidió en que Carlos Zambrano aún no ha mostrado el nivel que se le esperaba. “Yo veo que hace faltas, y yo soy el único tipo que ve que, sin sentido, comete infracciones en la puerta del área”, añadió Closs en otro momento.

Closs se mostró disgustado con el nivel de Zambrano. (Video: ESPN)

Carlos Zambrano es habitual titular en Boca Juniors, dirigido por Miguel Ángel Russo. El integrante de la selección peruana se ha ganado la confianza del técnico y todo haría indicar que arrancaría el cotejo de este domingo 28 de marzo (7:00 p.m.) ante Independiente, por la Copa de la Liga Profesional.

Esteban Andrada, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Nicolás Capaldo, Cristian Medina, Jorman Campuzano, Frank Fabra, Gonzalo Maroni, Sebastián Villa y Carlos Tevez completarían la alineación de Boca Juniors para medirse con el ‘Rojo’ en el Estadio Libertadores de América.