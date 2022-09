Un error fuera de lo común fue el que cometió Carlos Zambrano. El defensa de la Selección Peruana no pudo entrenar junto a sus compañeros de Boca Juniors el pasado jueves, tras una equivocación respecto a la ubicación del lugar donde se realizarían las prácticas del cuadro ‘xeneize’ con miras al partido ante Colón por la Liga Profesional Argentina.

Boca Juniors derrotó a Atlético Tucumán por 2-1 en un gran encuentro que se realizó en La Bombonera. Ahora, el conjunto que dirige Hugo Ibarra piensa en su próximo partido ante Colón, por lo que decidieron entrenar en la Casa Amarilla, sin embargo, no todos estuvieron atentos al lugar.

Carlos Zambrano faltó a gran parte de la práctica, ya que se confundió de predio. El defensa llegó a Ezeiza y al notar que no estaba el plantes, se movilizó al lugar correcto.

Según informó TyC, el futbolista peruano llegó tarde y no se entrenó con normalidad, estuvo practicando de forma diferenciada.

¿Zambrano estará presente en el Boca vs. Colón?

El defensa xeneize no tendría confirmada su presencia en el encuentro por la jornada 17. Según informan medios argentinos, el futbolista no estaría en el once inicial. Zambrano asistió el pasado miércoles al kinesiólogo. A ello se le suma, su ausencia en la práctica grupal.

Por otro lado, el ‘Kaiser’ acumula cuatro amarillas, por lo que está en capilla para estar presente en el Superclásico ante River Plate y jugar ante Colón sería un gran riesgo para Ibarra. En su lugar ingresaría Facundo Roncaglia.