Carlos Zambrano: "Para estar en la selección peruana hay que tener continuidad" (VIDEO)

Carlos Zambrano es consciente que para mantenerse en la selección peruana, que en poco tiempo disputará las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 y la Copa América 2020, debe tener continuidad en su club, algo de lo que no goza lamentablemente en el Dinamo de Kiev de Ucrania.

Por tal razón, el defensor nacional espera conseguir en un futuro cercano un nuevo equipo donde pueda mostrar todas sus cualidades.

"Si este año no tengo espacio, prefiero mil veces buscar otros horizontes. No quiero esperar más tiempo, ellos (su club) saben que quiero jugar", declaró para Movistar Deportes.

Si bien hasta el momento ha recibido el respaldo de Ricardo Gareca, El 'León' señaló que necesita sumar minutos con el Dinamo u otra institución deportiva.

"He tenido la confianza del profe (Gareca) sabiendo que en mi club no tengo mucha continuidad, no es un gran momento personalmente, pero estar aquí en la selección te motiva un poco más", aseguró.

Finalmente, dijo que "para estar en la selección hay que tener más continuidad, no creo que me aguanten tanto aquí (si no juego en mi club)".