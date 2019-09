Carlos Zambrano revela que en una época: "Había perdido las ganas de jugar al fútbol"

Síguenos en Facebook

Carlos Zambrano, quien fue convocado a la selección peruana para disputar la última edición de la Copa América, reapareció de gran manera en el cuadro nacional luego de tres años de no ser considerado por Ricardo Gareca.

El 'León', quien fue uno de los baluartes en el torneo continental donde Perú quedó en segundo lugar, reveló en una entrevista para 'Las Voces del Fútbol' que "cuando Gareca no me convocaba era porque no tenía continuidad y había perdido las ganas de jugar al fútbol. Cuando uno va a la selección tiene que ir con alegría y aportar a su país. Siempre lo hable con él, nos decimos la cosas en confianza".

Asimismo, agregó que "fue importante regresar a la selección después de mucho tiempo y lo hice de gran manera, confiaba mucho en mí mismo. Cuando no estuve era consciente que no lo merecía. Regresé en un gran momento".

Por otro lado, sobre su actual momento en el Dinamo de Kiev de Ucrania, donde no goza de minutos en el terreno de juego, sostuvo que "Gareca habla de continuidad y hoy no la estoy teniendo en mi equipo".

"No es relevante si tengo continuidad aquí y después no rindo en la selección, pero con la experiencia que tengo lo puedo manejar. El 'profe' puso el pecho en darme las oportunidades", afirmó Zambrano.