30 de Mayo del 2019 ​Carlos Zambrano: "Aprendí que un tropezón no es caída" (FOTO) Defensor de la selección peruana volvió a la selección peruana después de tres años

Pasaron tres años y dos meses para que Carlos Zambrano sea nuevamente convocado por Ricardo Gareca, quien además le depositó su confianza al incluirlo en la lista de 23 jugadores que actuarán en la Copa América de Brasil 2019.

El 'León', proveniente del Basilea de Suiza, se sumó a los trabajo del combinado nacional en la Videna, bajo la atenta mirada de Ricardo Gareca y su comando técnico.

El defensor, luego de cumplir con su primer entrenamiento, compartió en su cuenta de Instagram una reflexión en el que señala en una parte, que: "el objetivo es levantar la cabeza y seguir adelante".

"Aprendí que un tropezón no es caída, que no hay mal que por bien no venga. Que con voluntad y esfuerzo todo resulta más fácil, que lo más valioso de la vida es la familia y los amigos que siempre son contaditos", indicó.

En otra parte de su escrito, precisa que "solo hay que aprender a ignorar a quien te critica, y que por mas caída, obstáculo o barrera que se te interponga en el camino, el objetivo es levantar la cabeza y seguir adelante".