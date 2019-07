​Carlos Zambrano: "Antes en la selección peruana habían algunos que se sentían más que otros"

Síguenos en Facebook

El defensor Carlos Zambrano hizo una comparación de la actual selección peruana con otras a la que le tocó integrar y señaló que antes, algunos jugadores, se sentía superiores al resto.

"Años atrás habían algunos que se sentían más que otros. Uno percibía eso antes. Por ganar más no te puedes sentir superior", reveló el defensor en una entrevista para El Comercio.

Dijo también, que el ambiente que se respira en el equipo de Ricardo Gareca es distinto, pues "ahora se dan los resultados" y "antes no se daban" y se "especulaba que existían muchos grupitos".

Por otro lado, sostuvo que si comete algunos excesos en su juego o en su vida privada, no tiene problemas en que lo critiquen, pero precisó que se dijeron algunas mentiras sobre él como que se escapó de una concentración cuando Perú disputaba las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.

"Yo nunca me he sentido más que nadie. Mis problemas solo han sido con la prensa. No tengo problema en que me critiquen cuando hago algo mal en la cancha o si me excedo en mi vida privada, pero las mentiras me fastidiaron", dijo.

"Se dijo que me escapé del hotel. La FPF en ese tiempo tampoco salió a desmentir nada, y eso sí le dije al profesor Gareca. Estuve muy incómodo por eso. Hubo mucha mala leche y alguien de adentro lanzó esas mentiras a la prensa", agregó.

También habló sobre las críticas a la que es objeto por haber sido expulsado en algunos partidos defendiendo a la Blanquirroja.

"Si no le caigo bien a una parte de la prensa, ya está. Se agarraron de la expulsión a Chile y eso confunde a los hinchas también. Alguien en la calle puede decir que me han expulsado cinco o seis veces. Y eso está muy lejos de la verdad", afirmó Zambranos.

Luego, añadió que "eso de las expulsiones es una crítica injusta porque solo me han sacado dos rojas en los más de 50 partidos que tengo con la selección" y que "Sergio Ramos tiene como 50 expulsiones. Pero en el extranjero protegen a sus jugadores y aquí, a veces, te destruyen".