Carlos Zambrano sobre tarjetas rojas en su carrera: "Trato de no ser una carga más para el equipo" (VIDEO)

El defensa de la selección peruana Carlos Zambrano se pronunció sobre las dos tarjetas rojas que le pusieron en partidos oficiales (ante Colombia y Chile) cuando vistió la camiseta de la 'Blanquirroja' y aseguró que ahora trata de no ser una carga más para el equipo dirigido por Ricardo Gareca.

“Yo sigo siendo el mismo. La gente tiene su punto de vista por lo mismo que la prensa me hizo una imagen distinta. Con el transcurso de los años, uno trata de no cometer los mismos errores que ha cometido antes. Yo me siento el mismo, simplemente trato de aportar y no ser una carga más al equipo en el sentido de la tarjeta roja que me tocó pasar dos veces en mi carrera, pero gracias a Dios pude hacer una buena copa américa”, expresó en entrevista con Capital Deportes.

Asimismo, Carlos Zambrano se refirió a la sensación que le generó regresar a la selección peruana luego de estar ausente por tres años.

"Para nada (no me sentí raro). Desde el primer día que llegué me sentí como en casa nuevamente. Conocí a la gran mayoría, había uno que otro chico, claro, yo dejé de estar tres años. Yo llegaba como el experimentado, me he sentido como uno más del grupo", manifestó.

Sobre el audio, difundido en redes sociales, en que hacía referencia a una presunta indisciplina de André Carrillo y que buscaba generar desunión en el equipo peruano, dijo que con sus compañeros se demostró que no era así.

“(La lección que me dejó la Copa América) fue la unión del grupo, por más que se tocaron temas negativos. Siempre suele pasar, es algo muy negativo no sé si de la prensa o de un porcentaje de la gente que siempre busca desunir al grupo, pero creo que en cada partido demostramos que somos un grupo muy unido y que, pase lo que pase, siempre hemos estado juntos porque al final los que nos comemos la m*** somos nosotros”, señaló.