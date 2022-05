En Chile todavía duele no haber clasificado a Qatar 2022 y eso que el proceso empezó después de quedar fuera de Rusia 2018. Para ello, Reinaldo Rueda fue el elegido como el entrenador para el nuevo camino rumbo a la Copa del Mundo. Sin embargo, el DT apenas dirigió cuatro partidos del proceso y se unió a las filas de Colombia, combinado con el que tampoco fue al Mundial.

Tras el revés que significó confiar en el estratega ‘cafetero’ y no asistir al torneo de FIFA por segunda vez consecutiva, un grupo de referentes del equipo nacional señaló al seleccionador. El último de ellos fue Marcelo Díaz, dos veces campeón con la ‘Roja’ en las Copas Américas de 2015 y 2016.

El actual jugador de Libertad de Paraguay brindó una entrevista a DirecTV Sports y soltó una serie de acusaciones contra Rueda. “Tuve conversaciones con él, me dijo que sería importante en su proceso. Luego, en un gran momento en Racing, no me llamó más. Se nota que no era un tipo sincero”, expresó el futbolista que nunca fue considerado por Reinaldo.

Díaz profundizó en los yerros que cometió el colombiano y la directiva de Chile. “Yo tengo contacto con la mayoría de los jugadores de la selección chilena, nos tenemos respeto. Incluso ahora estamos todos haciendo el curso de entrenador. Reinaldo Rueda y la Federación quisieron adelantar el proceso de recambio, forzar eso y se equivocaron”, agregó.

Marcelo Díaz. (Foto: AFP)

Fuerte testimonio

En una charla con el programa de YouTube Hablemos del Bulla, el defensor que pasó por la ‘Roja’ señaló a Rueda como culpable de la catástrofe en Chile. Asimismo, Díaz lanzó otra dura acusación: “Uno de los grandes responsables de que Chile no haya clasificado al Mundial, porque se fue a robar toda la plata el viejo a Chile (risas)”.

En otro momento, Marcelo expresó su indignación porque el colombiano no le tomó en cuenta a lo largo de su estadía en la selección chilena. El zaguero nombró otros casos recordados como los de Eugenio Mena o Jorge Valdivia, otros históricos del combinado sureño en la reciente década.

“En ese momento yo sabía que tenía nivel para la selección y soñaba con ir. Pero en Racing estaba el ‘Chueco’ Mena, que tenía un gran nivel y no lo llamaban. El ‘Mago’ Valdivia la rompía en Colo Colo, en Copa Libertadores y el Campeonato Nacional, y el viejo no lo pescaba”, señaló.

“Para mí es uno de los grandes responsables de que Chile no clasificara al Mundial, porque implementó un cambio que no era necesario. Los muchachos demostraron que tenían bencina para rato, pero él intentó un cambio generacional forzado, que no dio abasto”, sentenció.