Chile vs. Uruguay EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 18 de las Eliminatorias Qatar 2022 este martes 29 de marzo del 2022 desde las 6:30 p.m. (horario peruano) en el estadio San Carlos de Apoquindo.

Para alcanzar el repechaje, la Roja debe ganarle a la Celeste, que ya aseguró su pase a la Copa de Mundo. Asimismo, el equipo de Martín Lasarte debe esperar que Perú y Colombia pierdan contra Paraguay y Venezuela respectivamente.

¿A qué hora juegan Chile vs. Uruguay por las Eliminatorias Qatar 2022?

México – 5:30 p.m.

Perú – 6:30 p.m.

Ecuador – 6:30 p.m.

Colombia – 6:30 p.m.

Venezuela – 7:30 p.m.

Bolivia – 7:30 p.m.

Paraguay – 7:30 p.m.

Argentina – 8:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Uruguay – 8:30 p.m.

Brasil – 8:30 p.m.

España – 1:30 a.m. (30 de marzo)

Tras caer goleado frente a Brasil por 4-0, Chile llega a la última jornada en el puesto siete de la tabla con 19 puntos. En tanto, los peruanos se quedaron con 21 en la quinta casilla y los colombianos son sextos con 20 unidades.

La Roja encara la cita sin el portero Claudio Bravo y el defensor Paulo Díaz, ambos suspendidos. Entonces, Brayan Cortés irá al arco; Guillermo Maripán o Erick Pulgar pelean por un puesto en la zaga. Mientras que se espera hasta el final a Ben Brereton.

De su lado, Uruguay ya está en Qatar 2022 tras vencer en casa a Perú. Para ese compromiso, ya sin nada que perder, Diego Alonso no contará con Matías Vecino por razones sanitarias en territorio chileno. Tampoco estarán Mathías Olivera, por lesión, ni Facundo Pellistri, por suspensión.

Chile vs. Uruguay: canales de transmisión

México – Sky HD

Perú – Movistar Plus

Ecuador – Canal del Fútbol

Bolivia – Tigo Sports

Argentina – TyC Sports

Chile – Chilevision y TNT Sports HD

Uruguay – VTV

España – Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones 3

¿Dónde ver online el partido Chile vs. Uruguay por las Eliminatorias Qatar 2022?

México – Blue To Go Video Everywhere

Perú – Movistar TV App

Argentina – TyC Sports Play

Chile – TNT Sports Go y Estadio TNT Sports

España – 1:30 a.m. (30 de marzo)

Chile vs. Uruguay: posibles alineaciones del partido

Chile: Brayan Cortéz, Enzo Roco, Mauricio Isla, Paulo Díaz, Gary Medel, Arturo Vidal, Claudio Baeza, Gabriel Suazo, Charles Aránguiz - Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

Uruguay: Sergio Rochet, Ronald Araújo, Diego Godín, José María Giménez, Mathías Olivera, Damián Suárez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta, Luis Suárez y Darwin Núñez.

¿Dónde jugarán Chile vs. Uruguay por las Eliminatorias Qatar 2022?