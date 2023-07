Christian Cueva no se encuentra en el mejor momento de su carrera y tampoco la pasa bien en Alianza Lima. Por el momento, la continuidad del centrocampista en el club es incierta, puesto que ha perdido el apoyo de la directiva y los hinchas a raíz del último acto de indisciplina que protagonizó al no acudir a un entrenamiento. Ante esto, ‘Aladino’ se pronunció y pidió disculpas, asegurando que tratará de hacer mejor las cosas. En una reciente entrevista, el volante envió un contundente mensaje para la hinchada íntima.

“Lo que más me afecta es que las cosas no se estén dando como uno desea, porque yo no vine a Alianza de vacaciones o de paseo. (Volver) fue la primera opción ante las pocas que pude haber tenido al salir de Arabia. Por encima de eso estuvo también el cariño que le tengo al club”, dijo en una entrevista para Movistar Deportes.

El jugador también recordó lo ocurrido en el 2015, cuando protagonizó una fuerte discusión con un fanático tras sumar otra derrota por Copa Libertadores. Cueva aseguró que no quiere cometer el mismo error de ese entonces, sino que devolverle la confianza a los hinchas.

“Muchos recuerdan lo que sucedió en 2015. Ese es un incidente que obviamente no quiero repetir. Lo único que quiero es agradecer a las personas que están conmigo, a mi familia, a muchos hinchas que me han escrito diciéndome que confían en mí. Siento que esto no se acaba aquí”, agregó.

Christian Cueva, volante de la Selección Peruana (Foto: AFP).

Christian Cueva sobre las críticas

El futbolista rechazó todos los cuestionamientos, que según él, ha percibido de un sector de la prensa deportiva. “Muchos dicen que estoy robando y es gente que supuestamente está dentro de nuestro fútbol. La hinchada puede comentar y es otra cosa, pero la gente que está dentro del fútbol no tiene por qué expresarse así sin saber las cosas”, expresó.

Por otro lado, dio una apreciación sobre su estado físico. “En lo personal, se habla mucho de mi estado físico y no lo voy a aceptar. He visto muchos comentaristas expresarse de una manera negativa. Eso me fastidia. Vivimos en un país de mucho morbo”, puntualizó.