Christian Cueva: "Ricardo Gareca me dio su respaldo"

Síguenos en Facebook

Christian Cueva, cuestionado por su poca continuidad en Santos, además de protagonizar una pelea en una discoteca en Brasil, se sumó a los trabajos de la selección peruana que se alista para enfrentar a Uruguay en dos amistosos por la fecha FIFA de octubre.

El volante nacional, en diálogo con la prensa, señaló que antes las críticas en su contra ha recibido el respaldo de Ricardo Gareca y sus compañeros de selección.

Asimismo, indicó que el no ser considerado por Jorge Sampaoli para los encuentros del 'Peixe', eso no significa de que "haya cometido algún error en mi vida".

"Si bien me preocupa que no sea tomado en cuenta por el técnico del Santos (Jorge Sampaoli), eso no sucede porque haya cometido algún error en mi vida. Simplemente son decisiones que pasan y trataré de hacer todo lo posible para revertir esta situación netamente futbolística. Mientras tanto, Paulo Autuori (director deportivo) me liberó para que venga a entrenar con la selección y el profesor Ricardo Gareca me dio su respaldo al igual que mis compañeros", señaló Cueva.

Mientras que de su actual momento en Santos, indicó que "no sé que pasará de aquí a fin de año" pero que ahora "me liberaron para que entrene con la selección peruana y trabajaré muy fuerte para estos dos amistosos".

Sobre el incidente de hace unos días con un hincha del 'Alvinegro' en un local nocturno, dijo que "simplemente yo me defendí ante una reacción, eso fue lo único que hice".

"A mí me provocaron y solo atiné a defenderme. Esto no tiene nada que ver con Santos en donde sí me gustaría jugar para ser más competitivo. Por lo demás, yo en el club no tengo ningún problema ni con el entrenador, ni con los directivos, ni con mis compañeros de equipo y si quieren pueden ir a averiguar", afirmó.