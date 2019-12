El volante nacional Christian Cueva rompió su silencio y aceptó que cometió errores en el pasado que perjudicaron a su familia. Esto luego de que diferentes personajes de la farándula, como Alexandra Méndez y Shirley Arica hayan revelado en televisión nacional que el futbolista las pretendió estando en una relación con la madre de sus hijos.

“Siento mucha cólera, trato de pedirle a Dios que me dé sabiduría para poder tratar de asimilar estas cosas. Sin duda, he cometido errores en mi vida, en el pasado, por confusiones personales que he tenido. A mí me duele mucho que todas esas cosas que he cometido tengan que lastimar mucho a mi familia. Yo no veo TV pero siempre me comentan que sale a hablar tal o cual persona y estoy cansado de eso", expresó en entrevista con el programa ‘La Sobremesa’ en Radio Ovación.

Asimismo, Cueva confesó que le pidió perdón a Dios y a su esposa sobre la situación que pasó y señaló que “no tiene sentido” que sigan hablando de él.

"Lo que tuve que pedirle perdón a Dios y a mi famila, ya lo hice. He tenido que conversar este caso con mi señora, que la situación que he estado pasando, no por una crisis de pareja, ha sido una confusión personal. Ya no tiene sentido que las personas se sigan sentando y buscar el morbo a eso, por más que se diga sea verdad o mentira, eso ya es maldad. Yo no voy a hablar con medios de espectáculos, no quiero esa vida para mí, quiero que termine esto y que se respete un poco a la familia, a mis hijos nada más”, manifestó al mencionado medio.

“Mis problemas personales ya los conversé en cuatro paredes, no tengo que explicarle al mundo nada. Sinceramente quiero que esto pare. Si a estas personas les gustan alimentarse del morbo, perfecto, no puedo hacer nada, pero que sí sepan que hay dos versiones. (...) En este tiempo me he agarrado mucho de Dios para no cometer cosas que realmente no pueden estar en mi vida. Basta de estas cosas y de querer hacer daño”, agregó.