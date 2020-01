Las vacaciones llegarán a su fin en los próximos días. Christian Cueva deberá presentarse al inicio de los trabajos de Santos, el 8 de enero, con miras al inicio de una nueva temporada en el ‘Peixe’, en medio de la falta de propuestas por el peruano para cambiar de club.

“Se espera que Christian Cueva esté presente en el elenco de Santos para 2020, programado para el 8 de enero, el próximo miércoles”, se publicó en el portal Gazeta Esportiva de Brasil.

El citado medio indicó que Santos no recibió ninguna propuesta convincente para desprenderse de Christian Cueva, aunque sí reconoció que hubo ofertas de Rosario Central y Emelec, en condición de préstamo.

De no haber sorpresas, Christian Cueva viajará a Brasil y se verá las caras con el nuevo entrenador de Santos, Jesualdo Ferreira, quien reemplazó al argentino Jorge Sampaoli.

El 2019 de Christian Cueva fue de mal en peor. El atacante protagonizó varios hechos extradeportivos y tuvo casi nula continuidad en Santos. En la última parte del año, ni siquiera fue considerado en el equipo principal.

"Tengo que hacer un mea culpa de muchas cosas que he pasado en mi vida, errores que he cometido, eso te atrapa un poco y no te permite seguir adelante, pero esas cosas están resueltas y toca pensar en lo que viene el próximo año y prepararme de la mejor manera”, analizó Cueva hace varias semanas.

Christian Cueva llegó procedente del Krasnodar ruso en febrero del 2019, a cambio de 7 millones de dólares, monto que el club brasileño tiene que pagar en cuotas hasta el 2022, cuando termina su contrato con el cuadro brasileño. El peruano se encuentra a préstamo hasta finales de enero, pero con opción de compra obligatoria.