Christian Cueva tiene como objetivo destacar en Pachuca con el fin de retornar a la selección peruana y ser uno de los jugadores claves que le permitió al combinado nacional clasificar al Mundial de Rusia 2018.

El habilidoso volante ha dejado en el pasado los problemas tanto deportivos como personales que no le permitieron sobresalir en Santos y hoy se muestra muy entusiasmado con el cuadro mexicano donde ya debutó oficialmente.

“En lo personal comencé con muchas ganas el año, de estar jugando, de tener la confianza de mis compañeros en el club (Santos), pero con el transcurso de los días aparecieron las ofertas y por un tema personal las quise tomar, estamos a puertas de unas Eliminatorias y quiero buscar mi espacio nuevamente de estar en la selección y eso me tenía ansioso”, señaló Cueva en ATV +.

“Ellos (Santos) no me inscribieron en el Paulistao, más allá de las ofertas y opciones de salidas, me sacaron de una lista de una manera que no era. Pero ya todo quedó atrás, estoy en un nuevo comienzo, este equipo me está brindando su confianza y no pienso defraudarla. Lo que más quiero yo es volver al nivel que estuve para darle lo mejor a Pachuca y a la selección”, afirmó.

Asimismo, contó que en unos días se reunirá en México con el director técnico de la selección peruana Ricardo Gareca y con el preparador físico Néstor Bonillo.

“Hablé con Gareca y con el ‘profe’ Bonillo, el viernes nos juntaremos en Guadalajara ya que mi equipo enfrenta a Atlas de (Anderson) Santamaría, quiero que ellos tengan claro que estoy con muchas ganas de volver a la selección”, indicó.