Christian Pacheco asegura que "todos los deportistas de Huancayo necesitan apoyo"

El atleta peruano Christian Pacheco, ganador de la medalla de oro en la maratón en los Juegos Panamericanos Lima 2019, aseguró que los deportistas de Huancayo, región que lo vio nacer, necesitan apoyo para poder desarrollarse.

"Todos los deportistas de Huancayo necesitamos apoyo. A veces hay promesas que se quedan a mitad de camino. El IPD de Huancayo nos ha dado la infraestructura para entrenar. Entrenamos en el Estadio 3 de octubre", expresó en diálogo con radio Ovación.

Pacheco asegura que no hay empresas que apuesten por los deportistas de su región y que necesitan más inversión para que salgan más deportistas que destaquen en competencias internacionales y dejen al Perú en lo más alto.

"Acá en Huancayo no hay empresas que me apoyen, pero estoy trabajando con Nike y Bueanventura. ¿Por qué no soñar con ganar una medalla olímpica en Tokio 2020? Pero detrás de ese sueño, tiene que haber una mejor inversión de las empresas privadas", manifestó al mencionado medio.

Como se recuerda, Christian Pacheco, además de ganar la medalla de oro, clasificó a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.