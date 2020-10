La ‘Pulga’ sigue cosechando elogios. El exfutbolista italiano, Christian Vieri, demostró su admiración hacia Lionel Messi, luego de la clara victoria de Barcelona sobre Juventus en el Allianz Stadium, por la segunda fecha de la Champions League.

“Es un mago, es el Harry Potter del fútbol y cuando deje de jugar, tiraré mi televisor. Ya no trabajaré en la tele, veré Netflix, eso es suficiente, porque cuando se retire, no habrá nada más que ver. Cuando tienes un número 10 así, es una locura. Es una pena que no haya habido aficionados en el estadio, deberían ver a un equipo como este”, dijo Christian Vieri en CBS, analizando la actuación del crack azulgrana.

Los elogios de Christian Vieri a Lionel Messi. (Video: CBS Sports)

Por otro lado, el ‘Toro’ también se refirió en buenos término al juego en conjunto del Barcelona de Ronald Koeman. “Fue un Barcelona increíble, no hubo partido. Podían haber marcado seis o siete goles fácilmente. Jugaron muy bien. No sé cómo perdieron contra el Real Madrid, pero si ves el partido contra la Juventus, dirás que no pueden perder contra nadie. ¡Cómo jugaron! Cada partido es diferente, pero el Barcelona que yo he visto y todo el mundo ha visto es simplemente increíble”, comentó.

Lionel Messi firmó un gol en la victoria (2-0) de Barcelona ante una Juventus que no contó con el portugués Cristiano Ronaldo, aún positivo por coronavirus. Ahora, el sudamericano y compañía deberán dar vuelta a la página y pensar en Deportivo Alavés, rival del sábado 31 de octubre en LaLiga de España.