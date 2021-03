Claudia Cagnina: “La selección femenina necesita partidos amistosos”

Su abuelo fue quien la motivó para iniciarse en el fútbol apenas a los 5 años. Y hoy, con 23, vive de su pasión. Claudia Cagnina ha lucido su talento en Estados Unidos, Suiza, Italia, Islandia, en la Champions League, con la selección peruana y ahora lo hace en España. La mediocampista conversó con Correo sobre su nuevo reto, el Zaragoza de la segunda división.

¿Cómo te sientes en Zaragoza?

Estoy demasiado contenta, me encanta el grupo y me siento muy feliz de estar aquí. Llegué el 30 de enero y desde ahí no he hecho más que sumar buenos momentos. Es diferente a casa, es una ciudad muy pequeña pero bonita. Afortunadamente, tengo un entrenador que habla inglés y que me ayuda con el idioma. Yo logro entender el español, comprendo lo que me dicen los técnicos, pero aún me cuesta hablarlo. Ya iré aprendiendo.

¿Pensaste en llegar a España?

Es un sueño. Los entrenamientos son increíbles. Creo que acá en España todo es mucho más técnico y realmente me gusta eso, porque me considero una jugadora muy técnica, es mi estilo de juego, así que la estoy pasando realmente bien.

¿Qué te dijeron tus familiares?

Ellos estaban súper emocionados y les parecía increíble que yo tuviera esta oportunidad. Me dijeron que me iban a extrañar aunque no es la primera vez que yo me voy de casa. De todos modos, se sentían realmente contentos de que yo pueda cumplir mi sueño y disfrutar de este deporte de manera profesional.

¿Por qué decidiste jugar por la selección peruana?

En Estados Unidos ser parte de la selección es muy difícil y cuando tuve la oportunidad de representar a Perú no pude decir que no. El Perú es una parte de mi y me sentía muy agradecida. Yo soy peruana por parte de mi mamá. Ella y toda su familia, que también es la mía, se pusieron muy contentos porque me veían en la televisión con la blanquirroja.

¿Qué crees que le falta a la selección?

La selección femenina necesita partidos amistosos. Creo que el equipo es muy bueno, tiene muy buenas jugadoras, pero necesitan jugar más partidos juntas y tener más entrenamientos. Otros países como Colombia, Argentina, Brasil compiten a cada rato. Creo que es necesario competir porque eso va a permitir que las chicas se conozcan más y mejoren dentro del campo.

¿Volverás a jugar por el Perú?

Yo jugué la Copa América de 2018, pero no pude volver para los Juegos Panamericanos porque era mi último año en el college. De todas maneras, si se me diera la oportunidad, yo regresaría. Perú es un lugar muy bonito, le tengo mucho cariño y de hecho, como tengo mi familia allá, suelo ir una vez al año.

¿Hay un seguimiento adecuado a las peruanas en el extranjero?

En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas chicas con algún parentesco peruano. Eso es increíble, porque podrían ser convocadas a la selección peruana. Son realmente buenas, pero no han sido contactadas.

¿Cómo ves el fútbol femenino mundial?

El fútbol femenino está creciendo en todos los países. No todo es perfecto, pero ya con tener un contrato hay un paso importante. En España, en mi equipo, todas tenemos contratos, por ejemplo, y es algo que viene dándose ya en muchos lugares y es muy positivo.

Perfil

Claudia Cagnina es volante de Zaragoza CFF. Nacida en Estados Unidos, pero con nacionalidad peruana e italiana. Ha jugado en Deild Kvenna (Islandia) Tavegnacco (Italia) y Lugano (Suiza). Representó a Perú en el 2018.

