Claudio Pizarro: "Sería muy especial llegar a ser campeón con Alianza Lima, donde todo empezó"

Síguenos en Facebook

El delantero del Werder Bremen Claudio Pizarro se refirió, en una entrevista para el medio alemán Weser Kurier, sobre Alianza Lima e indicó que es una posibilidad que aún puede darse.

En ese sentido, el futbolista nacional también dijo que lo único que le falta en su carrera profesional es ser campeón en el Perú y recordó cuando se vistió la camiseta 'Blanquiazul'.

"Una cosa que aún me falta en el fútbol es ser campeón en Perú. Alianza ganó tantos títulos, pero en los dos años que jugué para Alianza como profesional, no nos convertimos en campeones, sino en el segundo lugar. Esa es una de las posibilidades que aún tengo en mente. Siempre he dicho que sería muy especial para mí llegar a ser campeón con Alianza, donde todo comenzó. Pero veamos que pasa. Todavía no sé cómo va todo. Alianza es una puerta que mantengo abierta. No estoy diciendo que sí, estoy haciendo eso. No estoy cerrando la puerta. Es una posibilidad. Pero ahora todo se trata de Werder Bremen", expresó.

Por otro lado, Claudio Pizarro dijo que es "una buena mezcla" de alemán con peruano. Según el delantero, lo que aprendió en el extranjero fue la puntualidad, valor que "no funciona en Perú".

"Me siento como un peruano. Pero aprendí muchas cosas en Alemania. Hoy soy más disciplinado y calmado, analizo muchas situaciones y me organizo bien, pero no sé si eso se debe a Alemania o simplemente porque me estoy haciendo mayor. Pero es cierto que he aprendido mucho en Alemania, lo que me facilita la vida diaria. Por ejemplo la puntualidad. Si quiero reunirme con los alemanes a las 19 horas, sé que vienen exactamente a este momento. Eso no funciona en el Perú, por mucho que lo intente. Mientras tanto, soy una buena mezcla, un alemán-peruano", manifestó el exintegrante de la selección peruana.