Claudio Pizarro anuncia su retiro: "Este es mi último año, ya es suficiente” (FOTO)

El futbolista Claudio Pizarro anunció su retiro del Werder Bremen al final de la temporada 2019-20. El delantero peruano señaló que ya lo ha hablado con todos y que está "seguro" de su decisión.

"Este es mi último año, estoy seguro. Ya lo he hablado con todos. Me siento bastante bien, pero ya es suficiente. Quiero llegar a competencia europea con Werder en mi último año. Eso me haría muy feliz", dijo el ‘Bombardero’ durante una reciente conferencia de prensa.

A poco de cumplir 41 años, Claudio Pizarro la dará fin a su carrera como futbolista en Europa tras haber jugado 21 temporadas ininterrumpidas y haber marcado 197 goles en el fútbol alemán.

"Me siento bien. Debo admitir que estoy cansado y no es fácil, pero así es. Creo que nos estamos preparando bien para esta temporada", señaló el excapitán de la selección peruana.

Asimismo, Claudio Pizarro contó que muchas veces ha tenido que ser duro con los más jóvenes del equipo que le preguntan por qué sigue jugando al fútbol y él les responde "porque me da la gana".