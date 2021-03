Mediante un video donde Claudio Pizarro es protagonista, Bayern Múnich y la compañía Paulaner anunciaron este martes 9 de marzo una colaboración exclusiva bajo el lema “Leyendas de Múnich”. De esta manera, Paulaner será el primer socio exclusivo del club alemán, siendo el pionero en todo el mundo.

Como parte de esta cooperación, la cervecera aparecerá en las mangas de las camisetas de los partidos de los jugadores legendarios, también acompañará a los embajadores y a leyendas del equipo en sus futuras campañas. Entre ellos, el ‘Bombadero de los Andes’.

En paralelo con el anuncio oficial de los ‘Bávaros’, Claudio Pizarro publicó un contendido en sus redes sociales, donde además compartió una foto con la famosa cerveza. “A esto le llamamos buen comienzo de la sociedad”, escribió el excapitán de la selección peruana.





Por su parte, Giovane Élber, embajador de las Leyendas de Bayern Múnich (al igual que el retirado delantero nacional) habló sobre la creación de las duchas de cerveza de trigo, una de las tradicionales celebraciones.

“Yo fui prácticamente el inventor de las duchas de cerveza de trigo en el Bayern y, por tanto, he participado en el camino conjunto con Paulaner durante muchos años. Como embajador del club, me alegra que Paulaner sea el primer socio de nuestras Leyendas, el siguiente gran paso en nuestro desarrollo. Por encima de todo, me alegro por los aficionados, que espero que puedan volver a encontrarnos pronto en el Paulaner Fanträumen”, dijo el brasileño, quien compartió equipo con Pizarro en su época de futbolistas activos.